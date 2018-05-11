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高教工會：研究助理及獎助金工讀生 也要納入勞健保

2018-05-11 11:29聯合報 記者林良齊╱即時報導

雖然教育部日前釋出善意把「教學型」的兼任助理統統納保，但包括「課程學習」的研究型助理及附服務學習責任的工讀生仍未在納保範圍內，高教工會疾呼，教育部應盡速把所有兼任助理及工讀生納入勞健保，才是對學生勞動權益的保障。

日前由台師大、交大、政大3校的學生研究助理及工讀生，日前已成功經法院判決確認僱傭關係，3位個案與律師出席指出，法院判決無疑打臉現行教育部目前的「分流制」做法，如台師大、交大案中校方皆發給服務證明，確認彼此的僱傭關係。

針對教育部於5月9日公布，要讓「大學『教學助理』納勞健保」的消息，台師大英語系教授黃涵榆表示，雖然教育部決定編列預算繳納支付教學助理的勞健保費，但若是容許「學習型助理」與「附負擔獎助工讀生」繼續存在，「假學習，真勞動」的現況還是會持續存在，校方只要指派附負擔獎助生或學習型研究助理從事教學助理的工作，或要求所有工讀生或研究助理為學習型，依舊可以規避雇主應納保的責任，同樣沒有相應的勞動保障。

在2012年8月至2013年7月間，就讀世新大學的高詩雯於台灣師範大學擔任計畫研究助理。工作內容包括謄打訪談稿、搜集研究相關資料等協助教師研究工作，與專職研究助理的工作性質與內容並無二致。

高教工會執行秘書高詩雯表示，雖然3案是法院所個別認定，但法院也提到了多數兼任助理共通的勞動情況，並根據這些情況作出「兼任助理具從屬性」、「兼任助理是勞工」的認定。既然法院判定這3位同學是勞工，其他在校內從事相同工作、聽從教師指揮監督，並與校內其他勞動者分工合作的同學們，當然也是勞工。

高教工會呼籲應立即廢除學習型研究助理與附負擔獎助生、各大學應落實兼任助理的法定勞動權益。

針對3案大學遭判敗訴一事，教育部高教司科長曾新元表示，遭判決的3案都是分流前的個案，當時學校確因為未有相關法令執行上有爭議。他也說，目前教育部已規劃把教學型助理統統納保，後續也會與學校針對研究助理、工讀生一併檢討，是否有窒礙難行的地方。

教育部高教健保
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