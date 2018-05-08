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陳思宇天生亮麗 美聲天籟勇奪八冠王

2018-05-08 19:21聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

屏東縣陸興高中陳思宇天生好歌喉，為了堅持夢想，好勝心強的她便開始學習聲樂，並在音樂老師許哲翎鼓勵下參加音樂比賽，去年12月在屏東縣音樂比賽高中職非音樂班組奪得第一名後，代表屏東縣參加全國學生音樂比賽獲得甲等的榮譽，同時在各種音樂比賽的場合屢戰屢勝，包括六堆音樂比賽、屏城音樂大賽、福爾摩沙音樂大賽、西朵夫盃音樂大賽、台北首都盃國際音樂大賽等，不到一年的時間，共計獲得八個冠軍，頂著「八冠王」的榮耀讓全體師生感到與有榮焉。

陳思宇最初喜歡唱歌是因為小時候觀賞卡通「珍珠美人魚」，感覺唱歌是一件很享受的事，經常自我陶醉哼唱流行歌曲。就讀陸興國中時期，夢想就是當歌星，為此她把握所有校內才藝表演機會上台演唱。儘管外型亮麗、歌聲甜美，但是卻苦於沒有正確的歌唱技巧而遭到批評音準不好等缺點。遇到陸興高中音樂老師許哲翎後，讓陳思宇透過專業的聲樂學習，從基礎丹田發音開始，一點一滴從音準、曲調、節奏、表情、呼吸、發聲、共鳴等，累積聲樂發音基礎訓練方法，也將音域潛能發揮出來，學習不到半年就在屏東縣音樂比賽高中職非音樂班組奪得第一名，獲得代表屏東縣參加全國比賽的資格，讓她最感到榮耀。

陳思宇提到，學習聲樂之後，偶像從楊丞琳變成了美聲天后Kathleen Battle，夢想當歌星的想法也改變了。未來想當音樂劇演員如歌劇魅影的女主角克莉絲汀，或者嘗試成為網路藝人。畢竟流行歌曲人人都會唱，而聲樂的歌曲，特別是歌劇選曲則非一般人能輕易演唱的。校長倪孟君樂見其成，鼓勵學生有自己的想法，為夢想而努力，也就是這股熱情才能連奪八冠！

外型亮麗的屏東縣陸興高中陳思宇，學習聲樂之後，歌唱的路更寬廣，不到一年就奪下八個...
外型亮麗的屏東縣陸興高中陳思宇，學習聲樂之後，歌唱的路更寬廣，不到一年就奪下八個音樂比賽冠軍。圖／陸興高中提供
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屏東縣陸興高中陳思宇天生好歌喉，代表屏東縣參加全國學生音樂比賽獲得甲等的榮譽。圖...
屏東縣陸興高中陳思宇天生好歌喉，代表屏東縣參加全國學生音樂比賽獲得甲等的榮譽。圖／陸興中學提供
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陳思宇卡通
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