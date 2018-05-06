竹市滿4歲念公幼免費 私幼補助3萬元

2018-05-06 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市今年9月起，針對4歲幼兒祭出就讀公立幼兒園免學費、就讀私立幼兒園每年補助學費3萬元的政策。圖／新竹市府提供 分享 facebook 繼中央實施「5歲幼兒免學費」，新竹市今年9月起，4歲幼兒的爸媽其中一方設籍新竹市半年以上，並就讀新竹市合法立案幼兒園，即可享有公立幼兒園免學費，就讀私立幼兒園每年補助學費3萬元，預計可減少約5千3百戶家庭育兒負擔。

新竹市長林智堅表示，新竹市是全國兒童比例最高的城市，目前新竹市4歲幼兒就學率為82%，為讓家長在家庭與工作上取得平衡，除提供生育、育兒津貼及托育補助，陸續新增新科、陽光、高峰、建華、南寮、福林等6間非營利幼兒園，並於公立幼兒園增設班級，總計增加930個就學名額，多管齊下的學前教育政策，盼減輕育兒家庭的甜蜜負擔。

教育處長李芳齡表示，今年9月1日開始申請，只要就讀滿1個月，即可檢附3個月內戶籍資料(記載全戶記事欄之新式戶口名簿影本或戶籍謄本)透過幼兒園統一申請，方便家長接送小孩順便繳件，不用再請假辦理，申請補助好方便。

本市申請補助要符合兩要件，首先是戶籍，申請人之幼兒滿4歲(出生日期為2013年9月2日至2014年9月1日)須本國籍並設籍本市，其父、母或監護人之一方則須設籍本市滿6個月，最後設籍日上學期為當年度4月16日前、下學期為前一年度10月16日前。第二，須就讀「本市」合法立案幼兒園，運用市民的納稅金來實際回饋市民，實現幸福有感的兒童城市。只要符合前述兩要件，即可享受就讀公幼每學期免學費，就讀私幼每年最高省3萬元。