獨╱鼓勵教師久任偏鄉 教部最多發37萬獎金

2018-05-05 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



教育部鼓勵老師到偏遠學校任教，將分三級發給久任獎金，圖為草案列為「極度偏遠」學校的澎湖花嶼國小。本報資料照／花嶼國小提供 分享 facebook

聯合報系願景工程曾推出搶救偏鄉教育專題，呼籲增加偏鄉老師任教誘因，獲立委及教育部大力回響，立院去年通過專法明定發給偏鄉教師久任獎金。教育部最近預告獎金發給辦法草案，凡於偏遠地區學校任滿8年、11年的教師及校長，將分3級各給一次獎金，最多共可拿到37萬元，最快明年上路。

立院去年11月三讀通過「偏遠地區學校教育發展條例」，規定偏遠學校教師及校長除原有每月3千到9千多元不等的地域加給，應給與鼓勵久任獎金，也要提供宿舍，但初任教師要綁約6年，避免師資流動率太高、影響學生受教品質。

教育部最近預告偏遠學校分級標準及久任獎金發給辦法草案，國教署副署長許麗娟指出，擬依交通、文化、生活機能、數位環境、社會經濟條件等5大指標，分成偏遠、特殊偏遠、極度偏遠等三級，例如交通因素包括海拔高度、距縣市政府、鄉鎮區公所及火車站最短行車距離；生活機能包括郵政、超商資源等。

許麗娟說，離島分級名單已明定在認定標準草案，例如極偏遠包括澎湖望安花嶼村、連江縣東引及莒光鄉；本島則由縣市政府擬出學校名單報教育部核定。

國教署人事室主任邱東坡說，校長及教師久任獎金發給辦法草案，則規定未來服務滿8年且表現優良，分3級一次發給7萬、10萬、15萬元獎金；滿11年再分別發給11萬、15萬、22萬元；即任滿11年的極偏遠學校老師，共可領37萬元。因仍要和人事行政總處協調及編預算，最快明年才能上路。

澎湖鎮海國中校長吳憶如說，她離鄉背井到澎湖任教近20年，老公也搬過來，像她這類久任師資，通常已和家人協調、做出生涯決定，沒獎金也會續任，久任獎金比較像是「錦上添花」。更要鼓勵的是被綁6年的初任教師，應讓他們有更多在職進修機會、減輕行政負擔，且應鼓勵更多都會優秀資深教師到偏鄉當「訪問教師」，傳承經驗，以免初任教師任滿6年就請調。

新北市瑞芳區鼻頭國小校長陳玉芳則呼籲政府要照顧「不山不市」學校，該校目前雖被列為偏遠學校，但老師沒任何加給，有的光每月開車到校油錢就要上萬元，也有和住台南的妻兒分隔兩地，每周搭高鐵南北往返的車資同樣上萬元。目前該校11個專任老師，只有1人年資超過8年，且多數申請調到市內或外縣市學校，教育部應補助初任偏遠教師交通等加給或獎金，否則待不滿8年，久任獎金形同虛設。