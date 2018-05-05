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家長團體聯合聲明：不能讓課綱卡在課審會動彈不得

2018-05-05 14:53聯合報 記者林良齊╱即時報導

教育部新任政次林福來昨天接受媒體採訪時表示，「有點擔心」，但在昨晚澄清108年新課綱會如期上路，但全教總抵制12年國教課審會，家長團體今天發布聯合聲明指出，孩子的教育不能等，課審會委員要排除萬難，不能讓課綱卡在課審會動彈不得。

全國家長團體聯盟、台灣家長教育聯盟、全國家長會長聯盟今天發布聯合聲明指出，教育部長潘文忠去年4月召開記者會宣布，107課綱延到108學年上路，如果再度延期到109學年才能上路，不僅大學考招新制也必須因而順延至112年實施，骨牌效應還包括全國教師和家長對政策的信心。

家長團體說，有團體發起「不接受、不忍受、不配合」的三不運動，不接受教育部新部長、不參加任何一場新部長主持的會議、由他所推動的政策也不會配合辦理，將持續直到他下台為止，也衍生部分課審委員拒絕出席的後續效應擴大，是否會讓已延後一年上路的12年國教新課綱再添變數？

家長團體指出，某些課審委員拒絕出席，難免拉高開會的門檻，明天早上課審會，都要想方設法，提早在今天動員湊足法定出席人數，才能開會，否則容易流會。他們認為，如果勞動部長有爭議，難道部長不下台，勞工就天天五一勞工假期，拒絕上班嗎？站在維護孩子受教權的格局和立場，課審會進度能不能熄火，與會代表不能缺席，務必繼續承擔課綱審議會議的大任，為108課綱審議工作跑完最後一哩路。

家長團體強調，不是在為教育部背書，而是萬一108新課綱跳票，對台灣教育的傷害很深。畢竟，部分課審委員抵制不出席，容易被外界疑慮綁架學生受教利益，外界容易疑慮這何嘗不是政治手段，有何立場批評政治干涉，教的是一套，說的是一套，做的又是一套？

家長團體是支持課審委員們好好工作，課審會不是政治角力的場合，要抗議、要角力，要誰下台，民主時代，就到立院等街頭拉白布條，此時此刻，不要再唱衰教育了，在維護下一代受教權的道路上，必須同心協力。

圖為去年底課審大會現場。圖／教育部提供
圖為去年底課審大會現場。圖／教育部提供
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108課綱教育部潘文忠
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