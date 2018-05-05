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「貪生怕死」就別來讀... 哪校校訓這麼直白？

已成怨偶卻高唱分手好難 民進黨的「柯文哲難題」

「貪生怕死」就別來讀... 哪校校訓這麼直白？

2018-05-05 09:00聯合報 記者胡蓬生黃瑞典／報導

各地校園、機關常有一些訓詞、口號或標語，藉此鼓勵學生或民眾遵循，但若標語用字太古板，很多人可能只是看看，不當回事；但有些訓詞相當直白，讓人看了秒懂更具效果，有些背後還有「隱藏」故事。

「貪生怕死請走他路」，苗栗縣私立仁德醫護管理專科學校生命關懷事業科大門門聯，對學...
「貪生怕死請走他路」，苗栗縣私立仁德醫護管理專科學校生命關懷事業科大門門聯，對學生來說一針見血。 記者黃瑞典／攝影
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●仁德醫專生關科

貪生怕死別來 讀書這麼嚴肅？

上聯「貪生怕死請走他路」、下聯「養生送死得入此門」、橫批「關懷生命圓滿人生」，苗栗縣私立仁德醫護管理專科學校生命關懷事業科從開辦以來，門口就貼這副紅色對聯，每年雖都換新，但內容不變。

生命關懷科專任教師邱達能說，生關科學生要面對大體等等，如果怕鬼或怕「什麼東西」，學習過程會很痛苦，最好不要來念。養生送死出自四書古籍「孟子」，強調為人最重要的就是養生送死，希望來上課的學生能從不同角度關懷生命。

聚焦考證照 仁德學生表現優異

仁德醫專近年辦學績效亮眼，校內大樓外牆上有「選技職、唸仁德」、「考證照、強英文」、「好好唸、有前途」的宣傳口號，凸顯師生努力的目標。仁德學生護理師考照率超過九成，高於全國平均的考照率四成一，排名全國第一。去年首度舉辦的驗光師、驗光生證照考試，仁德校友有1100人應考，其中967人獲證照。

●苗栗高商

3句訓詞超口語 學生一看就懂

苗栗高商校舍大樓高掛老校長張紹焱的3句名言「想好就做」、「不會就學」、「不好就改...
苗栗高商校舍大樓高掛老校長張紹焱的3句名言「想好就做」、「不會就學」、「不好就改」，「想好就做」因是晚做了10多年，顏色比另兩句深。 記者胡蓬生／攝影
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栗高商校舍大樓高掛老校長張紹焱的3句名言。 記者胡蓬生／攝影
栗高商校舍大樓高掛老校長張紹焱的3句名言。 記者胡蓬生／攝影
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苗栗高商校舍大樓高掛老校長張紹焱的3句名言。 記者胡蓬生／攝影
苗栗高商校舍大樓高掛老校長張紹焱的3句名言。 記者胡蓬生／攝影
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國立苗栗高商校區大樓分別高掛了「想好就做」、「不會就學」、「不好就改」三句訓詞，因為有別於傳統教育口號，也常引人談論。教育部國民及學前教育署副署長退休的黃新發說，這幾句是苗商退休老校長張紹焱的名言和座右銘。

3句校訓 來自老校長的座右銘

張紹焱是縣內第一位由苗栗子弟出任的教育局長，更是傑出的教育家，先後擔任新竹高工、大甲高工校長後，24年前回鄉到苗商當校長，並把自己的座右銘「不會就學」、「不好就改」當成校內訓詞。

黃新發說，張常掛在嘴邊的話其實有3句，但校內最早只有2句，第1句「想好就做」一直沒做。張紹焱退休後，接任的校長特別找人模仿張紹焱的字體補上，因相隔10多年，色澤略有不同。

●育達科大

創辦人喜愛書法 嘉句期勉師生

私立育達科技大學行政大樓前的「不為失敗找理由，要為成功想辦法」，是創辦人王廣亞的...
私立育達科技大學行政大樓前的「不為失敗找理由，要為成功想辦法」，是創辦人王廣亞的書法作品。 記者胡蓬生／攝影
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私立育達科技大學校園及大樓，許多地方可見育達創辦人王廣亞勉勵學生的書法作品，行政大樓前「不為失敗找理由、要為成功想辦法」，是許多師生印象深刻的聯句。育達科大表示，王廣亞博士傾一生積蓄，以一己之力捐資辦學，對文字、書畫等藝術推廣不遺餘力。

●竹南鎮中興商工

校長掃地 領悟天生我才必有用

苗栗縣私立中興商工校門口有醒目的「放對地方，每個人都是天才」的標語。 記者胡蓬生...
苗栗縣私立中興商工校門口有醒目的「放對地方，每個人都是天才」的標語。 記者胡蓬生／攝影
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「放對地方，每個人都是天才」竹南鎮中興商工的口號也很特別，那是已退休前校長古文雄的「領悟」。古文雄說，10多年前和妻子到獅頭山掃階、淨山完畢，發現竹掃帚尾端快脫盡，告知勸化堂執事更換，希望下次能有新的竹掃帚可用。

但隔了一周還是沒有新掃帚可用，只能繼續用舊的竹掃帚；碰巧前幾天山上連續下雨，路面溼滑，要掃除黏在石板上的枯枝、落葉，反而是尾端快脫盡的竹掃帚好用。這一掃，讓他對人才有了新領悟，原來只要放對地方，每個人都會是天才。

●苗縣卓蘭鎮公所

大門上方「鄉親最大」4字坐鎮

苗栗縣卓蘭鎮公所前幾年製作「鄉親最大」的斗大標語，相當醒目。 記者胡蓬生／攝影
苗栗縣卓蘭鎮公所前幾年製作「鄉親最大」的斗大標語，相當醒目。 記者胡蓬生／攝影
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除了校園訓詞、標語引人討論，苗栗縣卓蘭鎮公所大門上方，前幾年也增加斗大的「鄉親最大」4個字，相當醒目，引起來往人士側目。鎮公所表示，鎮長詹坤金指示製作這4個字的標語牌，希望凸顯鎮公所員工身為「公僕」的角色，強調為鄉親服務是「最重要的任務」。

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