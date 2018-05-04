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50年私中風華再現 變身全國最安心中學

2018-05-04 17:41文 及人中學 提供

新北市私立及人高級中學新學年起將與國際姊妹校合辦英文營隊，推動「校內留學英文營」...
新北市私立及人高級中學新學年起將與國際姊妹校合辦英文營隊，推動「校內留學英文營」，增強英語應用機會外，奠定未來出國留學的生活力 圖／及人中學 提供
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注入國際雙語資源 及人中學辦理「國際及品教育」

新北市私立及人高級中學(及人中學)獲新北市教育局核定全面改組董事會，泛美國際文教基金會秘書長林靜雯教授接任董事長，並由美加機構創辦人叢樹朗與知名大學教授重組董事會，注入國際雙語與數位學習資源，全力支持教學團隊，這所創校５０年的老牌貴族私校將全新蛻變。

「欣賞每一位學生的個人特質是我們及品教育的特色」，林靜雯董事長表示，及人中學是台灣最早辦理實驗教育的學校，３０年前就知道及人中學「國際雙語、六年一貫全程關懷」的教學特色。現在獲得教育主管機關信任，接辦這所兼具優良傳統及國際學習資源特色的私校，將會承擔校友與社區的期待，全力支持張素娟校長，讓及人中學「成為台灣最安心的K12學園，培養頂大新鮮人」，再創及人中學百年風華。林靜雯董事長進一步說明，「及品教育」的核心是「推己及人」，也就是要具「同理心」，學校未來將更重視學生人際力的提升，教導學生敬師尊親、推己及人。

新北市私立及人中學將注入國際雙語與數位學習資源，落實師資優、課程優、環境優，吸收...
新北市私立及人中學將注入國際雙語與數位學習資源，落實師資優、課程優、環境優，吸收國際全人教育的養分，用六年時間確保每一個學生不論是出國或在地升學，都可以成為頂大新鮮人 圖／及人中學 提供
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及人中學張素娟校長曾擔任輔導主任，也是出色的英文教師，豐富行政教學經驗是獲得董事會信任的主要關鍵。張素娟校長表示，為落實「及品教育」核心理念，在董事會全力支持下，未來學校不會只一味追求學生人數的增長，將落實「師資優、課程優與環境優」，打造品格優、學業優、體格優的及品頂大新鮮人。除了精緻的學科教育外，也會特別重視每一位學生的個人特質，讓學生適性揚才，並且專注在學生國際力與學習力的培養。及人中學六年一貫的辦學優勢，讓學生可以從７年級到１２年級悠遊在依山傍水的萬坪校園裡，吸收國際全人教育的養分，用六年時間確保每一個學生不論是出國或在地升學，都可以成為頂大新鮮人。

及人中學教務主任蔡尚叡表示，為了落實董事會及張校長強調「最安心學園」目標，團隊正在開發「及品教育安心app」，讓家長隨時掌握學生的學習與生活現況，也讓老師隨時協助學生的學習進度，再加上即將導入的學生個人專屬全學科數位學習平台，相信及人中學會成為台灣精緻中學教育的新亮點。蔡主任強調：「及人中學會用正規課程確保課綱教學品質，同時安排課後輔導『及品課程』讓家長與學生自由選擇，例如一對一私塾輔導、結合知名上市補教龍頭的名師講座、國際中學交換遊學、教育旅行、及品樂團、高爾夫運動等。」及品課程的設計，將顛覆國內傳統中學教育模式，讓家長與學生在「僵固的傳統學制」與「天馬行空的實驗教育」間有最安心的選擇。

新北市私立及人高級中學獲新北市教育局核定全面改組董事會，泛美國際文教基金會秘書長...
新北市私立及人高級中學獲新北市教育局核定全面改組董事會，泛美國際文教基金會秘書長林靜雯教授(左)接任董事長，將會全力支持張素娟校長(右)，讓及人中學「成為台灣最安心的K12學園，培養頂大新鮮人」 圖／及人中學 提供
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及人中學獲新北市「推展國際文教業務有功團體」表揚，同時也是第一所獲得新北市認證的「國際之星特優學校」，校內設有托福與多益測驗考場，多面向推動國際教育，例如校園國際化、每學期各科一週主題式國際教育、第二外語必修日文、每年一次日本高中遊學、扶輪社inbound & outbound交換學生方案。於107學年度起，入學高國一新生除正規課綱英文課程外，以全英語教導美術、體育等非學科項目，課後輔導課程將由外籍TESOL教師擔綱，確保除了托福、多益、學測成績頂標外，讓學生真正用英語學習、思考與溝通。新學年起將與國際姊妹校合辦英文營隊，利用校內宿舍大樓，推動「校內留學英文營」，學生留宿學校與外師共同接待國際學生，除了增強英語應用機會外，更奠定未來出國留學的生活力。

及人中學董事會改組、教學理念變革，將認真用心思維辦學 圖／及人中學 提供
及人中學董事會改組、教學理念變革，將認真用心思維辦學 圖／及人中學 提供
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董事會改組、教學理念變革，及人中學全校教職員期待新機緣開啟的新視野。張校長表示：「我們會非常認真的用新思維辦學，關懷成就每位及人的孩子」。五月份開始，全國最安心K12校園的及人中學，將於每週六辦理「國際及品教育理念」說明會，和家長與孩子分享國際化的「及品教育」理念，用國際及品教育，培養頂大新鮮人。

及人中學「國際及品教育理念」說明會報名網站http://www.cjsh.ntpc.edu.tw/chijen/，5月12日、5月19日、6月2日、6月9日、6月23日，早上9:30至11:30歡迎來校參加說明會，平日歡迎蒞臨參觀，洽詢專線0958015741、0958996445、 02-2211-2581轉分機231~235。

請上網搜尋「及品教育」

私立及人高級中學官方網站：http://www.cjsh.ntpc.edu.tw/chijen/

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