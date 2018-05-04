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陳抗變多帶來福利？警伙食費升級 偶爾能吃麥當勞

未來米其林大師？「台灣廚藝職人」入學即就業，還送你去日本學廚藝

2018-05-04 10:16文 臺灣觀光學院 提供

臺灣觀光學院獲教育部核定全面改組董事會，由台灣運動彩券秉持社會公益責任，贊助台灣技職教育資源。新任董事長陳錦稷教授，帶領多位知名大學教授及社會賢達人士組成董事會，全力支持臺灣觀光學院校務團隊，期望能為台灣廚藝技職教育注入活水。

職人親自傳授、傳承職人堅持。 圖／臺灣觀光學院 提供
職人親自傳授、傳承職人堅持。 圖／臺灣觀光學院 提供
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臺灣觀光學院未來將持續專注於廚藝觀光的辦學方向，獲得教育部核定，107學年度招收日間部廚藝管理系新生100名、觀光餐旅系碩士班15名、五專部觀光餐旅科40名、及進修部四技、二技、二專等各30名。代理校長徐櫻芳表示，校方提供107學年度入學新生「入學即就業」方案，入學即保障每年薪資至少＄264,000元，並開始累積工作年資。這個方案獲得花蓮地區知名飯店業者的廣大支持，並且已經敲定名額，等待廚藝新血加入。新生入學同時，即確保企業實習工作，每週由學校與企業共同提供課程及訓練，同時結合實務操作，真正落實學用合一，與企業合作培育產業所需人才。

臺灣觀光學院未來將專注精緻化課程，日間部廚藝管理系，提供中餐廚藝、西餐廚藝、烘焙製菓、飲品調製、日式料理(含鐵板燒)等五大廚藝學程。同學們在四年的課程中，除了需要選修至少兩大學程外，另需考取相關廚藝證照，以符合畢業資格。

西餐實作課程，老師示範菜餚。 圖／臺灣觀光學院 提供
西餐實作課程，老師示範菜餚。 圖／臺灣觀光學院 提供
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徐校長進一步表示，臺灣觀光學院積極進行校務轉型，為爭取優秀學子入學，凡憑高雄餐旅大學任一系科錄取通知，就讀臺灣觀光學院者，除前述「入學即就業」就學方案外，如達成指定語言檢定項目，在學期間可獲一期全額補助前往日本廚藝學校學習廚藝課程。

臺灣觀光學院目前已經在校區內申請設立觀光廚藝國家考場，辦理即測即評及發證服務，確保學校廚藝專精的教學目標，嘉惠花蓮地區在地學子。

臺灣觀光學院全校教職員期待新機緣開啟的新視野，除了為花東地區持續提供技職教育外，也培養出台灣自己的米其林廚藝大師，歡迎有志於「廚藝專精、博雅職人」青年，來臺灣觀光學院成就未來。

臺灣觀光學院「台灣廚藝職人」培養計畫說明會報名專線：03-8650773、

0922-490-847、0928-017-129

網站http://w3.tht.edu.tw/

上網搜尋「台灣廚藝職人」

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