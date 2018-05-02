商管財金 生活藝文 臺大進修推廣學院 課程應有盡有

2018-05-02 10:44 文／ 臺大進修推廣學院 提供



日復一日的工作已讓許多人對生活感到疲乏，倘若在日常中為自己找尋具有價值的活動，您可能會因此變得不一樣。臺大進修推廣學院針對不同人士的需求，開設多門短期研習班課程。

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【商管系列】

想在商業市場上無往不利，那您一定不能錯過「財務報表分析研習班」及「交易框架與爭端解決-博奕談判與機制設計班」。

「財務報表分析研習班」將於107年5月16日開課。透過深入淺出地介紹各項財務報表與指標、投資報酬率指標、市場風險計測等內容，並以財報架構導引如何看產品或企業的未來成長性與可投資性。

「交易框架與爭端解決-博奕談判與機制設計班」將於107年5月17日開課。該班程從交易爭端面，解析各種商業交易談判之法律議題與策略，如企業併購、股東間爭議、專利授權等；就博奕談判與機制設計面，將解析在信息不對稱時的賽局應用與策略行動，並進一步討論相關機制與制度設計等。

【品味生活系列】

人生是自己的，記得把握每個當下，臺大農藝系王裕文教授特別開設「精品咖啡2.0班」及「智慧飲食與米飯官能品評班」，讓您在人生的旅程中細細「品味生活」。

「精品咖啡2.0班」學習咖啡莊園規劃管理的農藝技術、咖啡烘焙、飲品製作等知識，逐一帶領學員了解研製中各階段的規格化技術。如您身為咖啡業者，或是持有相關證照，抑或曾修讀臺大咖啡學或推廣學院的專業鑑定人員培訓班，更是不能錯過這門專業課程。

「智慧飲食與米飯官能品評班」介紹米飯營養與美味的來源，更提供約三十種米於課堂中現場品鑑，並結合知識教導您重新認識食物，學會體察自己身體的反應，培養選擇食物的能力。

【藝文系列】

文學不僅是文字紀錄，更展現時代的思想與文明發展。忙碌的生活中，您應該藉由「學佛心語—《維摩詰經》的人生智慧班」及「詩詞的感觀之旅班」增添自我的生活美學，進而提升自我價值。

「學佛心語—《維摩詰經》的人生智慧班」徵引佛學作品中極為優美且賦予後世文學創作豐富靈感的經典，引導學員體悟人生的啟示與對現代社會的價值，進而啟發智慧提升自我。

「詩詞的感觀之旅班」由不同的角度與層面去聆賞中國古典詩詞。詩中有畫，詞中有情，詮釋詩詞是以情感喚起情感的過程，也是一種觀察、發現而創造意義的活動。作者以情入詩，讀者緣情興感，共同體證人情的美好。

臺大進修推廣學院表示，上述課程提早報名可享早鳥優惠，有興趣的民眾千萬不要錯過囉！詳細資訊請上「臺大推廣教育網」或致電（02）2362-0502洽詢。