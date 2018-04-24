女學生坐男教官大腿引熱議 校方：疑過度關心學生

2018-04-24 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



學校教官可是學子的良師益友，外傳南部某校教官把親近女生當作自己「後宮」。示意圖／Ingimage 分享 facebook 台南市某女中的臉書專頁上，這兩天熱烈討論一名疑似「狼」的校內男教官，指他在學校內養「後宮」，不僅公開送漂亮女學生各式禮物，還有女學生公開坐在教官大腿上，由於之前爆發的林奕含事件，27日剛好是林的忌日，事件滿周年，學生擔憂「會不會有林奕含事件重演？」

而臉書上鬧哄哄，學校表示，將針對全案召開性平委員會議，以了解這名教官到底有沒有逾矩。

據多名學生在臉書上的爆料，該名男教官有妻有女，但經常送多名女學生禮物，包括公仔、項鍊、零食、娃娃及衣服等，包括出國還幫學生代購保養品等，事後又不要學生還錢。

不僅如此，私下會跟女學生傳曖昧訊息，甚至有女學生上課時就在跟這名教官聊天，聊了整堂課，但身為教官竟沒有制止學生上課聊手機，反而與學生大聊特聊，不少學生都感覺這名教官對漂亮女學生的態度，及對長相普通的完全不同。

其中還有一名被其他學生私下稱為「正宮」、「x太太」的女學生，與這名教官關係特別好，不僅會幫教官拿禮物送其他學生，還常常在校園裡公開卿卿我我，被其他學生撞見包括靠著肩、靠在懷裡及坐在教官的大腿上等。

女學生在臉書上表示，有些女學生確實跟教官「兩情相悅」，但也有被送禮物的學生覺得被教官騷擾，還有人退還禮物。

有學生認為，不管是不是兩情相悅，這名教官明明有妻女，卻跟女學生搞曖昧，有些學生迫於教官在校內的權勢，隱忍不敢拒絕，但即使是兩情相悅，但男女雙方年紀與權位上都不對等，就像是林奕含事件的翻版。

由於臉書上沒有當事人的說法，有學生認為如此就判定這名教官是「狼」，不太公平，而昨天學校對此事也僅表示「某教員疑似過度關心學生」，將聘請校外的性平委員討論此事。