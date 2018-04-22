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首次參加課審大會 教長：課程應與時俱進

2018-04-22 13:15中央社 台北22日電

教育部今天舉行課審大會，教育部長吳茂昆首次參加，他表示自己是來跟大家學習的，他認為課程規劃和教科書對學生學習影響深遠，課程內容應該與時俱進。

教育部今天舉行高級中等以下學校課程審議會審議大會，續審自然領域課綱，教育部長吳茂昆首次參加課審大會。

吳茂昆表示，課審會事關重大，關乎學生的學習權益，透過將課程規劃落實的更完美，以達到教育理念，自己第一次參加課審大會，是來跟大家學習的，每個人都當過學生，至於什麼樣的課程最理想，可能有不同討論。

吳茂昆以自己為例，身為花蓮人的他，家裡附近有條溪，從小就在哪裡學游泳，但他直到大學才知道那條溪是秀姑巒溪，因為學習過程中沒有人告訴過他；他也曾問學生是否知道花東第2大河，也沒有人答得出來，如何把這些生活中的知識和資訊放在課程中，都是需要思考的。

吳茂昆也指出，自己在花蓮偏鄉求學，高中時1個學期物理課就換好幾位教師，因此大學聯考時物理成績不好，但是因為喜歡物理，他大學還是選讀物理系，才開始瞭解很多深入的物理知識。

曾在清華大學教書的吳茂昆表示，他常問學生一些基本東西，例如腳踏車時速20公里撞到人會受傷，為什麼卡車時速5公里卻會把人撞死，但學生卻答不出來，這都是因為學習過程中沒有弄清楚基本觀念，如果能把基本觀念弄清楚，就算是艱深的超導問題也能搞懂。

吳茂昆認為，課程規劃和教科書對學生學習影響深遠，「一個好的教育體系，就是高中畢業的學生應該具備基本能力」，大學只是深化，而課程內容應該隨著時間演化而改進，因此必須經常檢視現在需要的課程和內容是什麼。

吳茂昆教育部清華大學

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