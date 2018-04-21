教育部清查赴陸計畫？ 學者批：因噎廢食

2018-04-21 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



因台灣大學校長當選人管中閔、教育部長吳茂昆及多位知名學者赴大陸交流被檢視，外界認為恐怕會影響學者赴陸交流意願，教育部近日發函各國立大學，調查明年度赴陸計畫，學者批評，因噎廢食，尤其又在如此敏感的時刻調查。

台大動力所教授王立昇表示，這次清查僅針對使用公務預算赴大陸計畫，但如果不是使用公務預算，或是受對方邀請呢？目前有爭議的是兼職問題，教育部應先把規範定出來，否則萬一更多學者原本打算赴陸交流，卻因為要清查一事而放棄，教育部不是應該鼓勵學者走出去嗎？

王立昇說，這樣恐怕像回到他剛返回台灣時，每次出國都要申請，台灣要走出去，最好的方式就是透過學術交流、國際競賽等，如果把管道關閉或縮減，到底是國家沒錢或是閉關自守，策略有待商榷。

實踐大學校長陳振貴指出，在這個時間點去查證很敏感，動作有點多餘，這樣對學術交流是有負面影響，教育部透過清查，教授自然就會緊縮、交流意願會減少，首波針對公立大學，但恐怕也會讓各私校交流時更加謹慎。