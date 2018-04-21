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一句話惹怒史瓦濟蘭國王 「台灣邦交國有瑞士？」

教育部清查赴陸計畫？ 學者批：因噎廢食

2018-04-21 11:33聯合報 記者林良齊╱即時報導

因台灣大學校長當選人管中閔教育部長吳茂昆及多位知名學者赴大陸交流被檢視，外界認為恐怕會影響學者赴陸交流意願，教育部近日發函各國立大學，調查明年度赴陸計畫，學者批評，因噎廢食，尤其又在如此敏感的時刻調查。

台大動力所教授王立昇表示，這次清查僅針對使用公務預算赴大陸計畫，但如果不是使用公務預算，或是受對方邀請呢？目前有爭議的是兼職問題，教育部應先把規範定出來，否則萬一更多學者原本打算赴陸交流，卻因為要清查一事而放棄，教育部不是應該鼓勵學者走出去嗎？

王立昇說，這樣恐怕像回到他剛返回台灣時，每次出國都要申請，台灣要走出去，最好的方式就是透過學術交流、國際競賽等，如果把管道關閉或縮減，到底是國家沒錢或是閉關自守，策略有待商榷。

實踐大學校長陳振貴指出，在這個時間點去查證很敏感，動作有點多餘，這樣對學術交流是有負面影響，教育部透過清查，教授自然就會緊縮、交流意願會減少，首波針對公立大學，但恐怕也會讓各私校交流時更加謹慎。

陳振貴說，尤其從民國93年開放學術交流至今，兩岸已逾署逾萬份合作備忘錄，這麼多人進進出出，無論是兩岸或是國際，都不必刻意打壓，應正常健康的交流，不會引起兩岸關係緊張，現在教育部用超乎想像的方式檢視管中閔案，又於此敏感時機，清查大學赴陸交流計畫，勢必會影響兩岸交流，教育部任何動作前，都要審慎評估其影響。

因台灣大學校長當選人管中閔、教育部長吳茂昆（圖）及多位知名學者赴大陸交流被檢視。...
因台灣大學校長當選人管中閔、教育部長吳茂昆（圖）及多位知名學者赴大陸交流被檢視。聯合報系資料照／記者陳柏亨攝影
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教育部管中閔實踐大學

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