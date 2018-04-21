教育部公文寫「執行曲球」 教授：沒人勘誤？

2018-04-21 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



台灣大學當選人管中閔、內政部長葉俊榮和新教長吳茂昆赴大陸講學衍生風波未息之際，教育部16日發函給各國立大學，要求「繕造」明年度(108年度) 因公派員出國及赴大陸地區計畫，並排列優先順序，於4月26日日函報教育部。因為時機敏感，加上時間緊迫，有些教授收到學校轉知的公文說心裡發毛，不知道教育部為何調查。

教育部人事處表示，這是「援例」函請各國立大專校院繕製108年因公出國及赴大陸地區計畫，為每年的例行作業程序，經教育部核定後，學校才得據以編列108年經費，並「非清查出國赴陸交流情形」。

一位不願具名的國立大學教授指出，公文共3頁，針對108年度因公派員赴大陸地地區計畫提報列了5個原則，包括所需經費以不超過107年度為原則；107年度計畫未獲核准或未提計畫者，108年度經費總數只能在8萬元內；赴大陸確屬業務需要，且有實質效益；有助兩岸關係發展或增進人民利益；「推動交流工作所必需；以及人數、天數應力求精簡，並本撙節原則編列。

這位教授說，教育部要求各公立大學下周就要統計出來，而且要列計畫優先順序，擔心背後有什麼目的。

教育部在書函內指出，立法院審核教育部及所屬機關學校年度出國及赴大陸地區旅費，認為計畫變更頻敏，核給情況與原計畫內容及目的不一，並以此為由，刪減或凍結算，因此發函大學要求確實評估各項計畫內容及執行需求後再編列經費。

有趣的是，有教授看到教育部這份公文後，抓出錯字，公文把「執行需求」誤植為「執行曲球」，顯示發此公文有多倉促，一份公文照理會經過好幾人過目才發出，竟然沒有人勘誤錯別字。