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青春影展公布入圍 台藝大、北藝大最大贏家

2018-04-18 16:33聯合報 記者徐如宜╱即時報導

全台最大學生短片競賽影展「2018青春設計節─青春影展」，今天公布入圍名單，共有43件作品將角逐「影視類」和「動畫類」大獎，兩項金獎得主可直接保送高雄電影節國際短片競賽的台灣學生獎。入圍短片4月27日在高雄電影館上映。

「2018青春設計節─青春影展」共有48校、71系、324件作品參賽，43件入圍作品中，台灣藝術大學與台北藝術大學各入圍9部影片，是本屆最大贏家；台南藝術大學和崑山科技大學則分別入圍5件和3件，是南台灣表現最好的學校。

高雄市電影館指出，今年「影視類」24部入圍作品可說是演技群星雲集，金鐘影帝莊凱勛、「角頭2」的鄭人碩、「血觀音」的吳可熙、「大佛普拉斯」陳以文、「天黑請閉眼」曹晏豪，以及蔡振男、廖欽亮、吳宏修和蔡明修都有新作參展。演出金馬最佳短片「亮亮與噴子」備受矚目的金穗獎雙料影后李雪，則獻上新作「2號球衣」，演出沒有上場機會的女排隊員，熱血深沉的演技令人感動。

影視類作品有多部撞擊社會議題的感人創作，崑山科大的「會客吧爸」、台南藝大的「岔路，以及東華大學的「Pakanasay」，皆窺見南部鄉間、原民部落的慘澹家庭與個人迷惘，深切抒發台灣城鄉發展下被遺落的世界。南台科大的「呼聲」和靜宜大學的「紙鳶去哪裡」，兩部紀錄片以青年觀點批判政府開發計畫的抗爭現場，以及漂鳥投入農村再造的熱血激昂，全然展現新世代面對台灣社會的「非台北」觀點。

動畫類競賽也相當激烈，入圍的19部動畫風格涵括3D、手繪、剪紙、偶動畫等，動畫技術不遜於業界水準。故事內容包羅萬象、充滿創意，有日本武士與藝妓的追趕跑跳、照相機組成的家庭即景、鮮蔬香烤嫩雞的華麗歌舞秀，以及海底總動員的愛情爭奪戰。中華藝校的偶動畫「命運青紅燈」，像是「玫瑰瞳鈴眼」混搭「戲說台灣」，帶來奇幻吸睛的地獄大觀園，讓初審評審們印象深刻。

2018青春影展4月27日在高雄市電影館登場，43部入圍的精采短片將於二樓放映廳播映，可憑青春設計節手環門票入場。4月27日至29日安排法國電影學校「La Fémis」去年的畢業作品精選，以及2015年至2017年「金馬電影學院」的成果作品。相關活動詳情可上「2018青春影展」官方網站http://www.yff.org.tw，或臉書青春影展粉絲團查詢。

中華藝校的偶動畫「命運青紅燈」，帶來奇幻吸睛的地獄大觀園，讓初審評審們印象深刻。...
中華藝校的偶動畫「命運青紅燈」，帶來奇幻吸睛的地獄大觀園，讓初審評審們印象深刻。圖／高雄市電影館提供
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鄭人碩演出「天台上的魔術師」。圖／高雄市電影館提供
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