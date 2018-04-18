教授批極限村廢校 當地校長：教育處有通盤考量

2018-04-18 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



聯合報日前針對老化極限村落專題報導引發熱議，其中嘉義縣六腳鄉永賢村每百人就有35人是老人，村內六腳國小新生分校因剩20多名學生，去年被縣府廢校，引發當地出身的嘉義大學教育系教授、前嘉大附小校長陳聖謨投書，批評廢校政策「學校不見了，年輕一代更不可能留在家鄉。」對此說法，曾在六腳更寮國小服務，現任朴子市大同國小校長周濟仁認為陳教授觀點偏頗，並提出他的看法。

周濟仁表示，針對陳教授投書「六腳鄉永賢村極限村新生分校」一事，個人認為觀點太過於偏頗，筆者曾經在六腳鄉服務過五年、就在隔壁村落，條件也跟新生分校相似，學校會走到這地步跟整體社區沒落有關係。敢問陳教授的小孩有在當地就學過嗎？所帶的教育學系學生是否回來他的母校幫忙過、服務過嗎？如果沒有，不適合講這些話。

周濟仁指出，教育問題一籮筐，跟社區產業息息相關，一個新興社區會新設學校、學生人數就多，學校走不下去或人數太少，本就會影響學生群性發展。我們的教育經常為了不要廢校去發展特色，結果小校內很多學生只會一項特色，其他東西很多沒看過、沒學過，進國中後落差非常的大。

他說，調查一下即可發現，學習相對落後學生多來自偏鄉學校，但多數人不願意承認這個事實，陳教授在當教大附小校長時，應該可深切體會，家長為何都要擠嘉大附小，其中問題點太多了。

周濟仁認為，陳教授長期在嘉義市服務、沒有回鄉居住，可能對自己村莊經濟未深入體驗，如果像教授等優秀人才都不願返鄉，如何夸夸而談？在這交通便利時代，幫助小朋友更多元學習才是正道，教育處要廢校，必然有通盤考量。

周濟仁建議，學校要存在跟社區息息相關，需要老、中、青年、小孩一起建構，許可透過政府長照政策鼓勵中、青年返鄉。

他說，嘉義縣高齡人口多，政府應鼓勵50歲及早退休、返鄉照顧長輩。如果家中父母7、80歲長者可發長照奬金（例如返鄉照顧1人發3萬），當年輕人、中年人陸續返家，鄕下的田也有人種了，兒孫滿堂小孩自然回流，學校也可以新設，這像一個都市重劃、重新再造的概念。