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桃園公立幼兒園招生 特殊境遇家庭優先

2018-04-15 12:19中央社 桃園15日電

為協助弱勢幼兒及早接受教育，桃園市公立及非營利幼兒園招生將開跑，17日起至招生網站查詢各校招生簡章及名額，特殊境遇家庭子女可優先入學，5月9日起分3階段受理登記報名。

桃園市政府教育局今天發布新聞表示，桃園市公立及非營利幼兒園招生即將開跑，家中有滿3足歲至國小學齡前幼兒，且設籍於幼兒園所在行政區，17日起可至「桃園市公立及非營利幼兒園招生網站」，查詢各校（園）招生簡章及名額，5月9日起分3階段受理登記報名。

教育局表示，如符合身心障礙幼兒、低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民幼兒、特殊境遇家庭子女及中度以上身心障礙者子女等6類，只要4足歲以上，不限設籍地一律優先。

為鼓勵生育並協助家庭減輕子女就學負擔，教育局人員指出，育有3胎以上子女家庭的幼兒（4足歲以上），可辦理優先入學；另外，父母任一方為外籍人士的幼兒（5足歲以上）也納為優先對象，讓小朋友在進入國小前先熟悉台灣語言及文化，以融入在地生活並適應學習。

教育局表示，107學年度桃園市共增加公幼及非營利幼兒園50班1459個名額，並增設2歲專班。公幼平日課後留園最晚可至下午6時，非營利幼兒園平日可到晚間7時且寒暑假照常收托，減輕家長的經濟負擔之餘也紓解時間壓力。

幼兒園低收入戶公幼

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