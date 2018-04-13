別讓過度的職場壓力影響你的工作績效！

2018-04-13 15:55 文 臺灣大專校院推廣教育協會 提供



台灣大專校院推廣教育協會辦理「健康減壓」工作坊

社團法人台灣大專校院推廣教育協會將於107年4月25日下午二點假臺北醫學大學舉行「職場身心健康促進實務篇」工作坊活動。由臺北醫學大學韓柏檉教授及資深營養師雷小玲博士講授健康養生策略及紓壓運動。該活動以演講合併實作的方式進行，包括教導養生果汁的配方及現場示範，同時引領靜坐冥想舒壓及筋骨伸展運動。該活動除針對大專校院推廣教育從業人員辦理外，也歡迎企業或職場人士繳費報名參加。

韓柏檉教授曾在2015年聯合報分享他抗癌之路的幾句經典修鍊名言，其中一句為—「心放鬆、身放鬆。壓力來自於太在乎外界的評價、對自己的苛責」。他同時強調人要追求健康，唯一的途徑就是透過自己的心靈。大專校院推廣教育協會進一步表示，處於高壓的工作環境、長期的精神緊繃，都是造成身心病痛的主要原因。當工作上承受過度壓力或身體產生病痛時，自然無法在職場或生活上達到預期的績效。無論身為管理者或是基層人員，在職場中追求績效的同時，更應檢視自己的生活作息、飲食及心理狀態，績效為「標」、身心健康為「本」，要在工作場中交出亮眼成績單，就更應重視並促進健康生活。