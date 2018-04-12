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不懼廈門惠台 教部端牛肉：讓台灣年輕人對前途有信心

2018-04-12 03:15聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

大陸國台辦2月才公布惠台31條，廈門市率先推出60條具體惠台配套措施，每年提供台胞5千個就業和實習崗位，且與當地人民享有相同待遇的就業、見習補貼。外界認為，對於大陸磁吸我國人才又加強力道。對此，教育部次長姚立德表示，教育部竭盡心力來創造一些讓台灣年輕人，對自己、對前途有信心的教育措施，且高等教育必須與時俱進，不是因為大陸提供惠台措施才做，而是希望讓學生有更高的就業競爭力。

這次廈門六十條措施分五大部分六十條，比國台辦卅一對台措施內容更增加，包括青少年、中小學、科研機構、高教、企業在兩岸合作培育人才，給予學生學習、實習、就業創業，等同國民與廈門市民的待遇與特別優惠。給予各種醫療養老保險，提供減免五項喪葬服務費。

姚立德指出，其實國內也提供台灣學生很多學習、實習的機會。他舉例，105年大學實習學生人數約14萬，106年人數大學實習人數約16萬，就是希望增加學生畢業前的產業經驗，縮短學用落差。政府也擬定實習專法，保證學生實習權益。

姚立德表示，為增加大學畢業生的國際視野，明年起，公費留考人數將大幅增加，鼓勵學生去世界知名大學念書，且補助在學學生出國實習和交換的人數也會大幅增加。

另外，明年起也會針對高教深耕計畫24間大學的65個研究中心的博士班學生或博士後，補助他們到對應合作的世界知名大學研究中心進行一年研習。

教育部次長姚立德。圖／聯合報系資料照片
教育部次長姚立德。圖／聯合報系資料照片
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實習廈門高教深耕計畫

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