流浪博士落腳大陸三年 不愁收入才敢跟女友求婚

2018-04-10 14:09 聯合新聞網 文／遠見提供



圖／遠見提供 分享 facebook 今年38歲的劉芝慶，在台灣處處不順，即便從來沒到過湖北，但湖北的大學願意錄用他，他義無反顧就去了，有了固定收入，才終於敢結婚，看來也回不了台灣了。

我是台大歷史系碩士、政大中文系博士，但在我2013年畢業到2015年去大陸的這兩年，我的人生就是一直不斷求職與四處兼課，是一段看不到出口的歲月。我總是想起李敖當年的那段話：「我們就像是玻璃窗上的蒼蠅，前途光明，但是沒有出路。」

我23歲退伍後才考上大學，也在那時候才找到人生方向，一路花十年把大學、碩士、博士讀完，當初的目標就是想要當老師，本以為畢業後我可以到大學貢獻長才，得到的卻是一路失望。

北部、東部到處兼課 勉強月入三萬

我被很多學校拒絕過，進不了學校當正職，我只能一直兼課。我開車跑遍了台北、桃園、宜蘭甚至是花東地區，一個月月薪也只剛好三萬，寒暑假還沒收入。

但能有兼課機會，我已經非常感謝當年老師們的牽線幫助，相較之下，其他更慘的流浪博士，相信更多。

美國經濟學家有做過一個研究，有些人看起來有車有房，生活很不錯，但其實每個月收入都剛剛好而已，只要有一點點意外，例如這個月車子壞了，下個月就得舉債過日，我那時的人生就是那樣，一種走在鋼索上的感覺。

所以有師長認識在湖北經濟學院任教的老師，問我要不要去，我義無反顧直接答應。

我永遠忘不了，我回到家和媽媽說我要去大陸，她默默無語地背對著我，只說了一句話，「早料到有這一天了。」連我媽媽都看透，我在台灣實在沒有機會。

我永遠記得，2015年9月坐飛機過去時的徬徨。我對那邊一無所知，完全沒有朋友，只知道去了，可以有穩定的薪水。一開始年薪約台幣70萬～80萬，不算高，但相比兼課好太多了。

才來三年，職稱已是副教授等級，薪水已是台灣教授等級，年薪破台幣百萬。大學還提供住房，房子約30坪，還有機票報銷、醫療費，甚至幫忙台灣家屬找工作。

去年，我終於結婚了。我們交往了七年，但我是流浪博士時，完全不敢想結婚，我一個月賺三萬，怎麼請岳父把女兒嫁給我？

（作者／謝明彧 本文出自2018.3.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）