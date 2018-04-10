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大陸搶高教人才 四月連辦二起「招台師」活動

2018-04-10 14:09聯合新聞網 文／遠見提供

圖／遠見提供
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大陸挖角台灣高教人才已不是新鮮事，2月28日祭出惠台31項政策後，招台師動作更為緊湊。光是四月份，大陸高教就有兩場大型「招台師」活動。

其中一場是由上海市台灣同胞聯誼會、上海海外聯誼會滬台交流委員會合辦的「英才匯聚、滬上築夢」活動，將於4月20至22日，集結上海及江浙20多所大陸高校（大學）人事處領導和台灣博士面對面招聘，並將參觀當地多所大學。其實，該活動去年5月就已舉辦過，當時有15所學校參與，今年擴增為20所。

值得注意的是，一位現在華南某頂大教書的台籍老師也投履歷，想轉往上海任教，孰料在第一階段履歷審核時就被刷下，原因是「該老師已在大陸任教」，意謂這次想要攬才的是還在台灣的「新血」，也就是希望有更多台灣人前去大陸工作。

除了上海，福建省也將在四月底於福州市舉辦「2018台灣博士人才交流會」的活動。這場活動直接言名是替福州大學、廈門大學、福建師範大學、農林大學攬才，對象是台灣博士學位畢業生。

圖／遠見提供
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有台籍陸師向本刊透露，先前媒體報導福建省公布2020年前，將引進1000名台灣優秀教師，到省內大學任職，據了解，目前福建配合中央政策，已將對台攬師額度，提昇至3000名。目前許多福建省內的高教也發公文制定「招台師」策略。

4月份不僅是招生旺季，亦是大陸高教攬才尖鋒時期，不少對岸的大學更組團來台辦說明會。大陸官方攬才攻勢可見一斑。

從個人生涯選擇角度來看，台灣的博士生到大陸覓職並非壞事，或許還有益於開拓學術視野或豐富經驗。但政府該思考的是，何以台灣無法給予有生產、創造力的青壯年機會，更應看看別人、想想自己，當對岸霸氣攬才，台灣留才的強度和速度，是否一開始就輸了？

（作者／李建興 本文出自2018.4.4《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

博士生高教

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