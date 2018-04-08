均標意義不大 台生講述申請大陸大學攻略

2018-04-08 12:06 中央社 台北8日電



針對大陸方面開放台灣學生可用學測均標成績申請大陸大學，現就讀華東政法大學的林芸伶認為，因每所學校都有自己的入學標準，實際意義不大，關鍵在自己的人生規劃。

林芸伶畢業於東莞台商子弟學校，目前是華東政法大學德語系四年級學生，對於如何挑選大陸大學，她表示並無特殊訣竅，就是不斷地上「2018年祖國大陸普通高校免試招收台灣考生」官網，看自己屬意的學校是否公布申請方式。

林芸伶表示，官網裡有各學校的申請時間，總共有上百所，建議先鎖定自己要申請的學校，有空就上網看該校何時報名，且要準備的報名材料各校都不同，「有要紙本郵寄、也有要轉成PDF檔再email，都不一樣」。

在開放學測均標上，她認為「實際意義不大，因為每間學校都有自己的入學標準，像北京大學、北京清華大學等好學校，只會收頂標生」。

記者從「免試招收台灣考生」官網發現，北京清華大學已公布2018年招收實施辦法，申請資格即規定「台灣學測成績達到頂標級」，但中國政法大學的要求是「均標級」。上海交通大學同樣是「頂標級」，且申請醫科類專業還要分數達72級分及以上。

學測成績僅是申請門檻，通過書面審查後會安排面試（無須繳費）。林芸伶表示，學校一般都會給面試，學生必須親自到校，若申請的學校太多，將是一筆很大的交通與住宿費用開銷，若是申請音樂、設計或廣播等專業，則會加考術科。

面試完後就是等學校通知。林芸伶指出，可申請的學校數量並無限制，但同一所學校能填選的科系數量會有限制，且北京大學跟北京清華大學的面試都排在同一天，學生只能選擇其一。

各校的「面試方式」也形式多樣。以北京清華大學今年實施辦法為例，通過初審的學生需參加4月19日至23日的「2018年清華大學優秀台灣高中生體驗營」活動，目的是以深入瞭解學科專業發展和提前體驗大學校園學習生活。

該辦法稱，「我校將在體驗營活動期間，安排時間對申請人進行面試，面試後通過綜合評定擇優確定擬錄取名單」。事實上，各學校並未確定實際的錄取人數，多採「擇優錄取」以保持學生素質。

至於選填學校與科系，林芸伶以過來經驗建議說，必須跟自己的未來規畫相銜接，而男生一定要選填畢業學歷是台灣教育部承認的大學，否則會遇到兵役問題，無法申請緩徵。

她也透露說，有很多台灣學生會選填上海復旦大學的財務會計等金融專業，畢業後先在上海的四大會計事務所實習與工作，等累積一定經驗後再轉回台灣的金融業工作，「名牌大學都有台生組織同學會與相關微信群，可以參考」。