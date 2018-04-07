赴陸念書就業 過來人：先回答自己要什麼

2018-04-07 16:26 中央社 中央社



曾經是大陸台生也當過台師的李政亮說，到中國大陸念書，年輕人終究要回答「你要什麼」以及「如何避免成為別人的工具」的問題，如果還不能判斷，不一定要趕搭中國這班列車。圖為準備衝刺港澳台聯招考試的考生。 中央社 分享 facebook

曾經是大陸台生也當過台師的李政亮說，到中國大陸念書，年輕人終究要回答「你要什麼」以及「如何避免成為別人的工具」的問題，如果還不能判斷，不一定要趕搭中國這班列車。

台灣大學畢業的李政亮，2000年前往北京大學，取得哲學博士後，2007年到2011年在天津南開大學任教，目前在政治大學兼課，並以觀察中國社會發展為專業。

李政亮觀察，台灣學生到大陸念書，最不適應的應該是網際網路的使用，以及相應的價值觀念。另一個差異，則是台灣與中國主權這個「永恆的話題」。

他認為，兩岸年輕人互動會擦出很多火花。對台灣1990年後出生的年輕人來說，自由像喝水呼吸一樣正常；但對同年齡的大陸人來說，這世界是需要篩選的。

他們對國力的感受也很不同。台灣的90後沒經歷過台灣經濟起飛；對岸1990年出生的人，18歲看北京辦奧運、20歲看上海辦世界博覽會，「中國崛起」不是神話，而是實際的感受。

另一方面，在個人層面，兩岸年輕人又共同面對大學擴招、失業壓力變大、房價大漲等生活壓力。

他說，台灣年輕人對國家主權的要求很高，卻成長在「生活貧困化」的時代，兩岸青年交流其實面臨很多上一世代想不到的問題，也就是主權與個人處境、國家力量跟自己的社會流動怎麼調和的問題。

有政大學生在作業上寫感想，大意是說：天然獨的一代，可能只能在大學裡談台獨，實習、畢業就考慮去中國，那裡有言論控制，就不能隨便講了。

李政亮對這樣的無奈印象深刻。他說，有些年輕人對台灣的經濟狀況有種「恨鐵不成鋼」的心理，但既然出去了，又有要打出一片天的心情，知道要去適應某些規則或潛規則。他們雖然只是去念書，大多有多待3、5年或更長期的準備。

到了大陸後，想像與實際的落差是台生可能會面臨的情況。

有在上海交通大學臨床醫學系就讀的台生告訴中央社記者，大陸醫學院學制是5年，通常要繼續念到碩士或博士，才能進到好醫院工作。醫生的養成不易，執業後薪水卻很少，一些台生覺得付出和將來的收穫不成比例，在大一就打退堂鼓回台灣。

這名目前大三的學生說，大陸醫生真正可觀的是遊走在法規之外的「灰色收入」，但他漸漸發現，作為一個沒什麼人脈和政治身分的普通台灣人，他未來想賺這些灰色收入也不容易。

李政亮說，大陸幾乎所有和公家單位有關的工作，譬如醫生、大學教師，表面的薪資都很少，想申請到各種費用有很多的「眉角」，甚至是送紅包之類的潛規則，從小接受公民與道德教育的台灣學生未必能適應。他建議，不要把台灣的職業想像套用在大陸。

除了社會風氣，各種與政治掛鉤的政策風險，也是在大陸就業就學必須考慮的變數。李政亮2011年在台灣出版「拆哪！我在這樣的中國」一書，天津南開大學發現後，在未依照勞動合同法的情況下，就對他發出不續聘通知。

當前大陸當局推出政策吸引台灣年輕人赴陸讀書、就業，李政亮說，「拉攏台青」成為地方官員的政績指標之一，但政策可能隨時變化，台生要想清楚，「不要變成別人升官的籌碼」。

他認為，年輕人到大陸念書，終究要回答「自己要什麼」、「什麼是良善的生活」這些問題，不能只看到大陸「發展很好」，而不去想自己是否能適應龐大的競爭；不能只看經濟不管政治人權環境，因為人不是政經分離的動物，應當要把個人對好生活的期待和對好社會的看法整合起來考量。

他建議，台生也可以先透過赴陸實習、交換等短期交流來回答這些問題，如果還不能做判斷，不一定要急著搭中國這班列車。

對於大陸高教放寬吸收台生的政策，李政亮不預期會立刻造成效應。

從大環境來說，他觀察這兩年台灣對大陸的看法有些變化，經過李明哲被捕服刑、諾貝爾和平獎得主劉曉波過世等事件，台灣對中國態度不完全是幾年前的「經濟發展人人稱羨」。

此外，大陸中產階級的焦慮這幾年特別嚴重，中國的經濟成長逐漸面臨瓶頸，這些對台生赴陸意願都會產生影響。