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刻板印象存在 中國招均標生有難度

2018-04-07 16:23中央社 中央社

大陸吸納台生專題中國大陸放寬台生赴陸讀大學的學測標準，但入學能否適應「後高中」式...
大陸吸納台生專題中國大陸放寬台生赴陸讀大學的學測標準，但入學能否適應「後高中」式的高強度競爭，屆時對台生又是另一道考驗。圖為準備衝刺港澳台聯招考試的考生。 中央社
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中國首度對學測均標以上學生招手，無非想吸引更多台灣青年到大陸讀書。只是，以往赴陸台生多青睞沿海名校，均標政策能否能吸引更多台生，業者評估多有保留。

中國大陸於2010年開放讓台灣學生「免試升大學」，當時要求學測成績須達頂標，才可以申請。試辦一年後，2011年申請標準放寬為前標，今年再放寬至均標。雖然台灣僅承認155所中國大學學歷，但今年共有307所大學參與學測招生。

中國放寬讓均標以上學測生可申請上大學，也就是學測成績前50%的台生都能拿到申請的「入場券」，只是被問及放寬申請標準能否加大對台生赴陸的吸引力，讓就讀人數進而成長時，相關人士都表示：「對台工作能有那麼簡單？」

在有意赴陸的台生心中，夏潮聯合會常是他們諮詢的機構與團體之一。夏潮聯合會多年來一直受委託協助輔導台灣學生前往香港考區參加港澳台聯招考試，對台生赴陸趨勢有多年的第一線實務觀察。

夏潮聯合會秘書長林聲洲向中央社記者表示，從現狀來看，他相信會有更多人願意赴陸念書，但此次放寬至均標，也有可能是赴陸台生人數未出現明顯成長，大陸官方才更敞開門。由於兩岸未有公信機構公告相關資訊，台生赴陸就讀的人數究竟是提升或持平，很大程度上都屬臆測。

此外，林聲洲也觀察到，台灣學生選學校也很挑，在陸台生並非均質分布，他們喜歡去大城市、名校、台灣人多的大學，再者也會將兩岸政治氣氛、所選的中國大學學歷是否受政府承認等因素考量進去。

有意思的是，台生在抉擇時，對學校所在地的選擇有時反而凌駕在學校排名之上。林聲洲舉例說，上海大家都搶破頭要去，而有些其他地區學校雖然很好，多年來就是招不到台生。這與兩岸訊息落差，台人對大陸的地域偏見有關。

他說，像蘭州大學生命科學學院在植物培育的軟硬體設備、科研都是中國一流首選，卻甚少有台生表達就讀意願，家長聽到還會困惑：「蘭州在哪裡？」至於中國航太搖籃哈爾濱工業大學，則有很多人擔心去黑龍江讀書會被凍傷。

林聲洲指出，這些台生對大陸的誤解和資訊的落差，都需要有人或機構去填補，但受限於現有法規很難做到。

由於兩岸缺乏雙向互通的招生平台，有多少學測生赴陸申請並無公開數據。不過，擁有10年台生赴陸考試輔導經驗的上海補教業者心葉教育校長張志軍估計，近幾年申請免試的台生，每年應該在1000人左右。

張志軍表示，從錄取機率來看，學測免試對台灣學生可謂「利多」，像北京清華大學今年開出15名額專門給台灣的學測生；而在港澳台聯考，北京清華大學僅錄取3個名額，還要港澳台三地一起競爭。

但張志軍分析，台灣民眾對大陸的認知不充分、缺乏認同，即使免試標準放寬至均標，台生赴陸人數目前看來也不會大幅提升。

在他看來，多數台灣人並沒意識到中國是世界第二大經濟體；至於在大陸的台灣人，即使待了很多年，也不見得能融入當地社會。從一些台灣企業的高級管理層會把小孩送回台灣、就讀比大陸二本大學還差的學校，就可看出端倪。

他說，免試申請標準放寬至均標，也許會促使3所在中國的台商子女學校學生更多地提出申請，但依過去經驗看，他們「申請上了也不一定在大陸念」。至於對在台灣的高中生能有多少直接的吸引力，他持保留態度。

學測上海張志軍
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