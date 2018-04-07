不收「自自冉冉」 教育部辭典為何要留「三隻小豬」?

2018-04-07 03:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



2007年，網友查到教育部國語辭典中的「成語典」，將西方童話「三隻小豬」收於附錄，引發爭議。許多學者認為「成語」必須擁有中國古書典故，「三隻小豬」不具資格。然而11年後，這三隻來自西方的小豬，依然穩坐於台灣的「成語典」。

根據官網上的解釋，「成語典」除了收錄有典源出處的成語，「另及某些已漸流行的書面慣用語」。教育部重編國語辭典修訂本總編輯許學仁表示，「三隻小豬」進入中文世界已有200年歷史，迄今仍經常出現在各種書面資料中，台灣辭典應該要有接納西方典故的包容力。

許學仁指出，一個字詞該不該收入辭典，依據的標準是「使用的頻率、次數」、而非價值判斷。他舉例，去年爆紅的「自自冉冉」，有人建議加入辭典，編輯團隊開會後馬上否決。因為一查語料庫，根本沒人在文章中使用「自自冉冉」。

也有人建議收錄「酸民」等網路新詞，但許學仁認為這些詞彙被使用的時間不夠久，「還要觀察看看」。他指出，「三隻小豬」放在成語典的「附錄」之中，也有「留校察看」之意。

上月，有網友在教育部重編國語辭典修訂版中，查到「航空母艦」釋義之一是「形容女人身軀龐大」，外界質疑「歧視女性」。「航空母艦」和另一詞條「洗衣板」，都因此一理由遭下架。許學仁表示，將根據辭典性平小組的意見，修正後重新上架。

帶歧視、負面意味的詞彙該不該收入教育部辭典？「這不是一部道德辭典，而是一部反映當時社會如何使用文字的辭典。」許學仁認為，如果這是一個有光明也有陰影的社會，「我們怎麼可以在辭典中只留下光明？」

英語世界最具權威的辭典「牛津英語辭典」，收入被網友票選為「英語中最粗鄙髒字」的「Cunt（陰道）」時，引發爭議。此字源於中世紀，當時的人並不視為髒字，到了現代卻演變為帶有侮辱女性意味的粗話。但牛津辭典迄今仍保留此字，對此字的解釋採中性描述，未加註提醒讀者此字「不雅」。

曾任牛津辭典主編的語言學者莎拉‧奧格爾維，在著作「世界的文字：牛津英語辭典的世界歷史」中指出，一個字詞要進入牛津辭典不容易，但只要進入，便不會被移除。這是牛津辭典的重要傳統，也是對歷史的尊重。