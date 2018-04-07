親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長聘任案
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

不收「自自冉冉」 教育部辭典為何要留「三隻小豬」?

2018-04-07 03:39聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

2007年，網友查到教育部國語辭典中的「成語典」，將西方童話「三隻小豬」收於附錄，引發爭議。許多學者認為「成語」必須擁有中國古書典故，「三隻小豬」不具資格。然而11年後，這三隻來自西方的小豬，依然穩坐於台灣的「成語典」。

根據官網上的解釋，「成語典」除了收錄有典源出處的成語，「另及某些已漸流行的書面慣用語」。教育部重編國語辭典修訂本總編輯許學仁表示，「三隻小豬」進入中文世界已有200年歷史，迄今仍經常出現在各種書面資料中，台灣辭典應該要有接納西方典故的包容力。

許學仁指出，一個字詞該不該收入辭典，依據的標準是「使用的頻率、次數」、而非價值判斷。他舉例，去年爆紅的「自自冉冉」，有人建議加入辭典，編輯團隊開會後馬上否決。因為一查語料庫，根本沒人在文章中使用「自自冉冉」。

也有人建議收錄「酸民」等網路新詞，但許學仁認為這些詞彙被使用的時間不夠久，「還要觀察看看」。他指出，「三隻小豬」放在成語典的「附錄」之中，也有「留校察看」之意。

上月，有網友在教育部重編國語辭典修訂版中，查到「航空母艦」釋義之一是「形容女人身軀龐大」，外界質疑「歧視女性」。「航空母艦」和另一詞條「洗衣板」，都因此一理由遭下架。許學仁表示，將根據辭典性平小組的意見，修正後重新上架。

帶歧視、負面意味的詞彙該不該收入教育部辭典？「這不是一部道德辭典，而是一部反映當時社會如何使用文字的辭典。」許學仁認為，如果這是一個有光明也有陰影的社會，「我們怎麼可以在辭典中只留下光明？」

英語世界最具權威的辭典「牛津英語辭典」，收入被網友票選為「英語中最粗鄙髒字」的「Cunt（陰道）」時，引發爭議。此字源於中世紀，當時的人並不視為髒字，到了現代卻演變為帶有侮辱女性意味的粗話。但牛津辭典迄今仍保留此字，對此字的解釋採中性描述，未加註提醒讀者此字「不雅」。

曾任牛津辭典主編的語言學者莎拉‧奧格爾維，在著作「世界的文字：牛津英語辭典的世界歷史」中指出，一個字詞要進入牛津辭典不容易，但只要進入，便不會被移除。這是牛津辭典的重要傳統，也是對歷史的尊重。

許學仁認為，每個詞彙在每個時代有不同的意義，若每個時代的編輯都要根據當代的解釋移除該字或加註解釋，「這會抹掉語言在時空中走過的痕跡」。

教育部重編國語辭典修訂本計畫恢復公布年度新詞，找回辭典和台灣社會的連結。圖片取自...
教育部重編國語辭典修訂本計畫恢復公布年度新詞，找回辭典和台灣社會的連結。圖片取自教育部網站
分享

牛津教育部
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

只記得「三隻小豬」? 教育部國語辭典擬公布年度新詞

2018-04-07 03:38

後庄國小公幼擬改非營利 地方媽媽怒

2018-04-06 13:26

公幼變非營利／國教署：教部尊重地方政府

2018-04-06 13:26

幼兒園公共化／說好的公幼變非營利 都是為了錢？

2018-04-06 13:26

公共化幼兒園偷呷步？ 縣市調挪公幼竟變非營利

2018-04-06 12:59

公共化幼兒園偷呷步？學者：都是財政考量

2018-04-06 12:56

屏東後庄國小公幼變非營利 百名家長連署反對

2018-04-06 12:41

原民學校空間改造 社區部落動起來

2018-04-06 11:04

新課綱素養導向怎麼教 教育部發專刊

2018-04-06 10:43

父母專制教養 研究發現增孩子憂鬱風險

2018-04-05 11:17

紙風車唐吉軻德 16年後重返夢想起點

2018-04-05 00:06

學保改公辦民營 壽險公會列白皮書十大建言

2018-04-04 06:13

「三級三審」聘任 教部：學校須依規定進行 違法可檢舉

2018-04-02 23:32

學界連署 批大學掏空「三級三審」聘任制

2018-04-02 23:28

政大教授控校長「皇帝」干涉聘任 政大：依規定辦理

2018-04-02 13:08

校方掏空三級三審？教部：可向教育部檢舉或陳情

2018-04-02 11:04

捍衛專業審查 全國學界連署：大學不得掏空三級三審制

2018-04-02 10:02

大考升學壓力未減 考上社區高中改讀私校愈來愈多

2018-04-01 23:51

私校優勢在課程彈性、品德管束 還有外師協助留學考試

2018-04-01 23:47

吸引優秀學者 科技部教育部赴美攬才

2018-04-01 07:49

影／反對挖垃圾山建停車場 永平國小家長赴交部抗議

2018-03-31 13:37

陳建民 出身警官 凡事盡力而為

2018-03-30 23:37

金大校長遴選 副校長陳建民勝出

2018-03-30 23:34

人臉辨識記錄學生上課專注度惹議 教育局急撤看板

2018-03-30 16:13

8千萬換設備 中大與空巴簽約可接收3千公里衛星影像

2018-03-30 14:13

台中教局試辦媒合 駐校教師不必介聘

2018-03-30 00:29

中市偏鄉學習「客製化」 課前先診斷

2018-03-30 00:29

台灣「磨課師」新南向 4國搶註冊

2018-03-28 23:44

民眾提案公布教檢考題 教部打回票

2018-03-28 21:06

從源頭防狼師 教部修法：性騷前科者不得參加師資考

2018-03-28 00:34

別阻止小孩用手指算數 研究：可奠定數學才能

2018-03-27 11:07

新住民語將列國小必選 50校先示範

2018-03-26 23:50

寶山國小混齡實驗3年喊卡 教團：應有退場機制

2018-03-26 23:30

新住民語文將列必修課 50所學校先示範

2018-03-26 12:38

長大才喊「#MeToo」已來不及 北市家長籲把關防狼師

2018-03-26 11:15

自然科強化探究實作 知識學習擬縮減

2018-03-26 07:53

自然科時數降 有委員建議內容減量

2018-03-25 23:58

踰越總綱？ 高中自然課綱草案被打回票

2018-03-25 23:58

高中自然科課綱草案 爆內容違反總綱

2018-03-25 13:33
看更多

熱門文章

管赴中兼職事證？成立只2年的機構怎刊10年前講座資訊

2018-04-06 10:43

教育部卡管 孫大千列五大神邏輯

2018-04-06 09:12

管中閔不隨剝洋蔥式爆料起舞 律師團：以訟止謗

2018-04-06 11:39

【即時短評】只信爆料不信台大 教育部到底想怎樣？

2018-04-06 12:11

重金屬校門vs.復古紅樓 中一中師生「能看嗎？」

2018-04-06 22:04

教部為何須依法核聘？管中閔律師團以2顆子彈事件說明

2018-04-06 10:57

大學生不愛回家 家裡太鄉下「沒網路好無聊」

2018-04-06 07:30

中一中校友發起募款2.2億元「把紅樓蓋回去」

2018-04-06 22:04

管中閔當選不算？律師用「兩顆子彈」神比喻

2018-04-06 13:16

冷眼集／群龍無首 台大90如何精彩起來？

2018-04-06 13:16

洋蔥式連環爆 管律師團決定「以訟止謗」

2018-04-06 13:16

龍潭國小日式宿舍群 5月底整修完工

2018-04-06 21:33

兩岸搶人才 台灣砸重金也強調學術自由

2018-04-06 13:08

屏東後庄國小公幼變非營利 百名家長連署反對

2018-04-06 12:41

影／啤酒肚真的是啤酒造成的嗎？

2018-04-06 09:57

公共化幼兒園偷呷步？ 縣市調挪公幼竟變非營利

2018-04-06 12:59

公幼變非營利／國教署：教部尊重地方政府

2018-04-06 13:26

英中對照／Brexit在紅什麼？

2018-04-06 13:37

新課綱素養導向怎麼教 教育部發專刊

2018-04-06 10:43

後庄國小公幼擬改非營利 地方媽媽怒

2018-04-06 13:26

幼兒園公共化／說好的公幼變非營利 都是為了錢？

2018-04-06 13:26

影／《小熊維尼》竟真有其熊 世界大戰期間的動人友情

2018-04-06 14:24

公共化幼兒園偷呷步？學者：都是財政考量

2018-04-06 12:56

不用帶大把零錢出門 台東10高中職換電子票證學生證

2018-04-06 09:13

不收「自自冉冉」 教育部辭典為何要留「三隻小豬」?

2018-04-07 03:39

英語課結合觀光 明潭國中走出廢校危機

2018-04-06 16:13

原民學校空間改造 社區部落動起來

2018-04-06 11:04

只記得「三隻小豬」? 教育部國語辭典擬公布年度新詞

2018-04-07 03:38

澎湖西溪國小60週年 退休校工再敲上課鐘

2018-04-06 18:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top