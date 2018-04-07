只記得「三隻小豬」? 教育部國語辭典擬公布年度新詞

2018-04-07 03:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



教育部重編國語辭典修訂本計畫恢復公布年度新詞，找回辭典和台灣社會的連結。圖片取自教育部網站 分享 facebook 從「三隻小豬」到「航空母艦」，十多年來，教育部線上國語辭典出現許多爭議詞條。然而，如果沒有媒體報導這些爭議詞條，恐怕許多人都不知道，這部辭典的存在。

重視文字的國家，辭典不會如此無聲無息。英國的「牛津英語辭典」和美國的「韋氏大辭典」，不僅定期公布最新收錄於辭典的字詞，每年還會選出年度風雲字。牛津辭典每年更新四次，更新後會在官網上公布新詞與分析詞彙趨勢，網站還有「每日一字」專欄， 介紹入典未久的新詞。韋氏大辭典以持續更新單字著稱，一個月更新的單字逾上千個。兩部辭典的編輯團隊每年都會根據民眾使用的頻率與社會氛圍，選出年度風雲字。

由中國社會科學院語言研究所詞典編輯室編寫的「現代漢語詞典」， 是對岸最具權威的漢語詞典。「現代漢語詞典」2012年發布的第六版 ，收入3千多條新詞，包括「雷人」、「給力」等網路熱詞，以及來自台灣的「劈腿」、「嗆聲」，引發討論。但也因未收入「同志」一 詞，被認為太保守。

此外，中國大陸教育部每年公布「中國語言生活狀態報告」，列出當年新詞。台灣人熟悉的「洪荒之力」，以及有貶低女性意味的「二奶專家(指為財團代言的不良學者)」，都曾進入這本官方報告。這些新詞酷語公布時，往往引起社會熱烈討論。

教育部重編國語辭典修訂本總編輯許學仁透露，教育部原有公布台灣年度新詞的慣例，十多年前喊停。他正準備重拾傳統，預計今年發表一份年度新詞報告，公布台灣五年來一百五十個最夯的新詞。

教育部線上國語辭典共五部，包括重編國語辭典修訂版、國語小字典、國語辭典簡編本、成語典、異體字字典等。這些辭典原由教育部推行國語文委員會負責編纂維護，二○一三年改由國家教育研究院本國語文研究發展辦公室接續維運。

這五部辭典設讀者信箱，每年收到約700封投訴辭典內容的信件。許學仁透露，國教院投入辭典編纂的正式編制人員不多，多數時間花在回函、維修網站。辭典編輯團隊約40多名，由學者兼職擔任。相較於英美龐大的專業編輯團隊，台灣的官方辭典缺乏人力，光是針對現存詞條做「滾動式修正」便不足，遑論增添新詞條。他坦承，這幾年辭典增添的新詞相當有限。

中華語文促進協會理事長、北一女退休教師段心儀指出，教育部未投入足夠人力編纂辭典，顯示政府對文字、國語文的漠視。而民眾習慣從「爭議」的角度討論辭典，不在意是否有新詞加入，也反映現階段「只想打破典範」的社會氛圍。

五年前，許學仁曾規劃透過廣播尋找「口語新詞」的計畫，因人力不足停擺。去年他排除萬難成立調查新詞的「定詞小組」，根據字詞在中研院語料庫和聯合新聞網等網站出現的頻率，交叉比對出台灣五年來最夯、反映社會變遷的新詞。他希望藉恢復公布年度新詞的傳統，找回辭典和台灣社會的連結。