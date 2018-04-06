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屏東後庄國小公幼變非營利 百名家長連署反對

2018-04-06 12:41聯合報 記者林良齊╱即時報導

近百名屏東縣九如鄉後庄國小家長署名抗議，要求縣府不得把在當地設置近20年的附設公立幼兒園，改由非營利幼兒園經營，陳情書要求縣府，如要擴大班級規模，應持續使用公幼的模式營運、擴大班級編制，而不是改由非營利幼兒園後再擴班，「堅決反對公立附幼改設私立非營利園」。

陳情書也提及「後庄國小附設幼兒園是當年經地方人士極力爭取而設立的，此未來將改成非營利幼兒園之情事，是經社區聽聞向學校洽詢才得知，此舉並未知會地方及社區人民多數之意見，也未見政府召開相關公聽會來說明」。陳情書呼籲，「讓後庄國小附設幼兒園能持續在九如鄉運轉此優質的幼兒教育，堅決反對公立附幼改設私立非營利園」。

發起的後庄國小家長會會長龔泰文表示，上月發起連署後向教育處陳情，但教育處僅說再溝通，近日召開的說明會家長更是全數反對，因為未來的學費恐怕調漲15%，而且教學的品質仍是未知，「當地的家長十分憂心」，雖然教育處稱是為了新增員額，但大可以把現行的公幼直接擴充班級就好，而且預計明年就要開始實施「家長十分不安、憂心」。

屏東縣教育產業工會理事長黃莆田證實，並直指如屏東縣教育處擬把後庄國小附設幼兒園調挪至三多國小，再讓非營利進駐至後庄國小後擴班。「我們支持公共化幼兒園的政策」，但不應把現行的公幼挪移至其他地點，再讓非營利幼兒園進駐原本的學校，雖然整體的員額有上升，但已經引起家長不滿。

黃莆田也說，況且非營利幼兒園實施辦法中也明訂「不得以停辦公立幼兒園改辦非營利幼兒園之方式為之。」他指出，目前雖然因為家長連署暫緩，但整體的行政程序還是再走。教育應是政府的責任，但現在政府卻在逐漸消減公幼的存在。

屏東縣教育處副處長許沛祥則說，目前後庄國小附設幼兒園僅招收15名學童，因為縣府資源等問題，因此打算讓非營利幼兒園進擴班增至60名，目前也持續與家長溝通，他也說，經計算後該處的非營利幼兒園收費甚至可能比公幼更低廉。

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