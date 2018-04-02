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諾貝爾得主也造假！醫界：國際對台灣論文打大問號

諾貝爾得主也造假！醫界：國際對台灣論文打大問號

2018-04-02 11:26聯合報 記者李樹人╱即時報導

陳慶士。圖╱取自成大網頁
陳慶士。圖╱取自成大網頁
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中研院前生化所所長陳慶士被爆捏造新藥研究數據，新藥開發等生化領域的研究造假事件也很常見。台灣癌症基金會執行長賴基銘分析，學術造假關鍵不外乎為金錢、升遷、表現、聲譽等，整體來說，就是一個字「貪」，以陳慶士為例，或許他是為了自身學術地位，才會數字造假，在台灣如此，國外也是一樣，國外學術界也沒有想像中那麼乾淨！

賴基銘舉例，有位諾貝爾獎得主在免疫學上成就非凡，聲稱透過免疫技術，讓黑老鼠變成白老鼠，一時之間，贏得美名，某家公司因此投入四億美金經費，沒想到幾年後證明是一場騙局，當事人無法自圓其說，金主請來一名優秀的印度女藥物博士拆穿騙局，原來諾貝爾獎得主也會造假，將數據套來套去。

著名的Oncotarget 期刊則成了偽造數據學術醜聞的受害者，賴基銘指出，原先只要能夠刊登於這期刊的研究論文，作者就可獲得相當高的積分，但近年，不少來自中國大陸的癌症研究論文在刊登此期刊後，被揭發內容不實、涉及誇大造假，以至於這學術期刊從今年起，論文積分零分。

賴基銘指出，新藥研發過程大致分為兩大階段，前期以細胞基礎研究為主，研究人員發表看似成功、漂亮的數據，外界確實很難查證數據是否正確；一旦順利吸引了龐大資金投資，進入臨床試驗，結果與預期差太多，騙局就可能被揭穿。

曾有人偽造研究成果，想藉機大撈一筆，將研究高價賣給國際大藥廠。但在基礎階段研發造假的新藥，進入臨床後，就經不起考驗，金主投入大批經費及人力後，發現一切都是假的，揭發後，涉及造假的研究學者也完蛋了，不管國內國外醫學領域上幾乎已無容身之處。

對於陳慶士涉嫌捏造新藥研究數據，內醫界熱烈討論，台大醫院前院長李源德重批此學術醜聞，「令人傷心，對台灣學術所造成的傷害太大了，必須花很久的時間，才能彌補」。

李源德說，台灣接連幾次爆發學術造假事件，讓國際學界對台灣研究報告，打了一個大問號。對於台灣新生代研究人員來說，臨床成果想刊登於國際學術期刊，難度勢必更高，不過，從正面角度來看，這是一次付出了慘痛代價的警示，未來台灣研究人員應該不敢再犯。

陳慶士

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