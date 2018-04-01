吸引優秀學者 科技部教育部赴美攬才

2018-04-01 07:49 中央社 台北29日電



科技部長陳良基與教育部政務次長姚立德聯手率團，帶領台灣11所頂尖大學校長，將前往美國四個城市舉辦海外攬才說明會，吸引海外優秀學者來台服務。

延攬國外優秀學術研究人才加入，將可有效提升台灣科研實力，科技部與教育部聯手，4月1日至4月7日，分別在舊金山、洛杉磯、紐約、波士頓4個城市，舉辦4場海外攬才說明會。

會中將針對科技部「年輕學者養成計畫」，包含愛因斯坦培植計畫與哥倫布計畫，以及教育部「玉山計畫」，向與會的研究學者與新聞媒體進行介紹，以吸引海外優秀學者返國或來台服務。

科技部今天發布新聞稿表示，除了科技部長陳良基與教育部次長姚立德共同領軍外，台灣11所頂尖國立大學校長或副校長、研發長也加入這次海外攬才的行列，為與會學者們提供面對面的交流機會。

陳良基表示，這時候是台灣科技發展的關鍵時刻，只有透過長期且充分的研究資源，並鼓勵年輕學者大膽探索、發揮想像力，才能促使台灣科學研究產生突破式的創新，讓台灣學者在國際學術社群間，取得足夠發言權及影響力，希望藉由這次攬才活動，號召優秀人才回台效力。

科技部年輕學者養成計畫提供相當優渥的補助誘因，其中，「愛因斯坦培植計畫」鼓勵研究者多元與自由地嘗試各種研究發想，發掘有潛力的新興議題進行探索，每年將提供50位補助名額，每人每年新台幣500萬元的多年期計畫補助經費。

科技部「哥倫布計畫」則鼓勵研究者投入具有潛力的研究構想，每年提供30位補助名額，每人每年新台幣1000萬元的多年期計畫補助經費。