親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長聘任案
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

海官新生被操找家長施壓校方默默吞 國防部解密

吸引優秀學者 科技部教育部赴美攬才

2018-04-01 07:49中央社 台北29日電

科技部長陳良基與教育部政務次長姚立德聯手率團，帶領台灣11所頂尖大學校長，將前往美國四個城市舉辦海外攬才說明會，吸引海外優秀學者來台服務。

延攬國外優秀學術研究人才加入，將可有效提升台灣科研實力，科技部與教育部聯手，4月1日至4月7日，分別在舊金山、洛杉磯、紐約、波士頓4個城市，舉辦4場海外攬才說明會。

會中將針對科技部「年輕學者養成計畫」，包含愛因斯坦培植計畫與哥倫布計畫，以及教育部「玉山計畫」，向與會的研究學者與新聞媒體進行介紹，以吸引海外優秀學者返國或來台服務。

科技部今天發布新聞稿表示，除了科技部長陳良基與教育部次長姚立德共同領軍外，台灣11所頂尖國立大學校長或副校長、研發長也加入這次海外攬才的行列，為與會學者們提供面對面的交流機會。

陳良基表示，這時候是台灣科技發展的關鍵時刻，只有透過長期且充分的研究資源，並鼓勵年輕學者大膽探索、發揮想像力，才能促使台灣科學研究產生突破式的創新，讓台灣學者在國際學術社群間，取得足夠發言權及影響力，希望藉由這次攬才活動，號召優秀人才回台效力。

科技部年輕學者養成計畫提供相當優渥的補助誘因，其中，「愛因斯坦培植計畫」鼓勵研究者多元與自由地嘗試各種研究發想，發掘有潛力的新興議題進行探索，每年將提供50位補助名額，每人每年新台幣500萬元的多年期計畫補助經費。

科技部「哥倫布計畫」則鼓勵研究者投入具有潛力的研究構想，每年提供30位補助名額，每人每年新台幣1000萬元的多年期計畫補助經費。

科技部教育部

相關新聞

影／反對挖垃圾山建停車場 永平國小家長赴交部抗議

2018-03-31 13:37

陳建民 出身警官 凡事盡力而為

2018-03-30 23:37

金大校長遴選 副校長陳建民勝出

2018-03-30 23:34

人臉辨識記錄學生上課專注度惹議 教育局急撤看板

2018-03-30 16:13

8千萬換設備 中大與空巴簽約可接收3千公里衛星影像

2018-03-30 14:13

台中教局試辦媒合 駐校教師不必介聘

2018-03-30 00:29

中市偏鄉學習「客製化」 課前先診斷

2018-03-30 00:29

台灣「磨課師」新南向 4國搶註冊

2018-03-28 23:44

民眾提案公布教檢考題 教部打回票

2018-03-28 21:06

從源頭防狼師 教部修法：性騷前科者不得參加師資考

2018-03-28 00:34

別阻止小孩用手指算數 研究：可奠定數學才能

2018-03-27 11:07

新住民語將列國小必選 50校先示範

2018-03-26 23:50

寶山國小混齡實驗3年喊卡 教團：應有退場機制

2018-03-26 23:30

新住民語文將列必修課 50所學校先示範

2018-03-26 12:38

長大才喊「#MeToo」已來不及 北市家長籲把關防狼師

2018-03-26 11:15

自然科強化探究實作 知識學習擬縮減

2018-03-26 07:53

自然科時數降 有委員建議內容減量

2018-03-25 23:58

踰越總綱？ 高中自然課綱草案被打回票

2018-03-25 23:58

高中自然科課綱草案 爆內容違反總綱

2018-03-25 13:33

課審大會今審自然 高中分組建議刪減四分之一內容

2018-03-25 13:33

省人事費？ 北市7高職缺82教師

2018-03-23 23:14

108學年起 科技學程列12年國教課綱

2018-03-23 14:35

私校退撫新制 半數私校不願開辦增額提撥

2018-03-23 13:51

學校考卷補習班做過…師指責她：知情不報 作弊！

2018-03-22 21:07

戶外教育跨「部」走 搭資源平台

2018-03-21 23:57

退休師可至8所海外台校任教 教部：考量特殊性和困難性

2018-03-21 23:57

國語日報改選董事 教育部不承認

2018-03-21 21:06

全台第一套排灣族本位教科書 老外也說讚

2018-03-21 20:16

募兵拋雙文憑　教部：研究學位授予法是否可行

2018-03-21 16:59

全教總：教育部幫雙薪肥貓 開海外後門

2018-03-21 14:28

原民區國小設附幼 比例達85%

2018-03-21 11:13

全教總：立法院禁雙薪肥貓 教育部大開海外後門

2018-03-21 10:41

全台校園6千吸毒熱點 加強巡邏

2018-03-21 00:19

台中托嬰中心保母虐嬰 兒盟籲：列管不適任人員

2018-03-19 10:40

課審會共識.…國中起 計算機融入數學課

2018-03-18 23:58

AMC數學測驗承辦單位：前段學生成績滑落 頂尖人才培育警訊

2018-03-18 23:51

縮減技綜高數學轉銜落差 開放補償性選修或補救教學

2018-03-18 22:03

台灣數學教育危機？學者：家長「考試至上」觀念應改變

2018-03-18 21:19

數學新課綱教計算機 大考能帶否待討論

2018-03-18 18:51
看更多

熱門文章

中正大學畢典廢唱國歌 全台僅剩2大學還有

2018-03-31 10:50

台大校務會議過1周了 管中閔人事案公文還在教部人事處

2018-03-31 11:16

教育部不甩管爺最後通牒 卡管歹戲繼續拖棚

2018-04-01 02:03

6人房改4人房 警大學生宿舍「友誼樓」啟用

2018-03-31 12:34

最後通牒日…管中閔聘任案 教部：近日處理

2018-04-01 00:10

影／反對挖垃圾山建停車場 永平國小家長赴交部抗議

2018-03-31 13:37

稻江：國歌儀式緬懷前人為我們付出

2018-03-31 13:13

新聞眼／台灣高教力 經得起這樣拖延嗎？

2018-04-01 00:14

雙胞胎考上雄中科學班 最佳娛樂一起燒腦解數學難題

2018-03-31 18:57

高中生談未來 李錫錕捉魚形容靠負責

2018-04-01 07:49

吸引優秀學者 科技部教育部赴美攬才

2018-04-01 07:49

隔壁國小讀不到 新竹關埔學區怪現象

2018-03-31 23:36

雙胞胎考上雄中科學班 愛解數學難題

2018-03-31 23:36

稻江學院、嘉義大學 維持唱國歌

2018-03-31 23:07

中正大學畢典 取消唱國歌

2018-03-31 23:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top