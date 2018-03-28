吸引大馬學子赴台 教育部提供獎學金

2018-03-28 21:07 中央社 吉隆坡28日專電



教育部今年將向馬來西亞提供35名「台灣獎學金」，通過評選的大馬學生可獲得4年的學雜費及生活費，總金額為15萬令吉（約新台幣113萬元）。

馬來西亞森美蘭州首府芙蓉，今天舉行台灣高等教育升學博覽會開幕典禮。

活動由馬來西亞台灣教育文化協會主辦，於振華國民型華文中學進行，共26所台灣高等學府參展，向大馬學生提供留台升學資訊，預料將吸引30所森州中學的1500多名學生參與，進一步瞭解台灣的升學管道。

駐馬代表章計平、僑務組長黃克忠、森州教育廳督學余珊珊與亞洲台商聯合總會長江文洲等出席活動。

章計平指出，台馬教育合作交流向來緊密，越來越多馬來西亞學生前往台灣就讀及學習專業技能，教育部將提供台灣獎學金。另外還有華語文獎學金、科技部獎學金、優秀僑生獎學金、清寒僑生助學金及外籍生獎學金等，可供馬來西亞學生申請。

他表示，僑委會除開辦海外青年技術訓練班外，也會辦理僑生技職專班的3+4建教僑生專班，讓家境清寒，想學習一技之長的大馬華裔青年多了選擇。

僑委會近期也宣布，僑生就讀的海青班從36期開始，過去的結業證書將改為畢業證書。

馬來西亞台灣教育文化協會執行長馬秋南指出，為讓大馬學生瞭解高水準的台灣高等教育留學資訊，協會連續6年在馬來西亞各地舉辦教育博覽會。

馬秋南表示，為鼓勵更多馬來西亞學子赴台升學，協會也與大馬媒體合作，提供總金額超過330萬令吉的獎學金供申請。