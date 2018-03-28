親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長聘任案
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

吸引大馬學子赴台 教育部提供獎學金

2018-03-28 21:07中央社 吉隆坡28日專電

教育部今年將向馬來西亞提供35名「台灣獎學金」，通過評選的大馬學生可獲得4年的學雜費及生活費，總金額為15萬令吉（約新台幣113萬元）。

馬來西亞森美蘭州首府芙蓉，今天舉行台灣高等教育升學博覽會開幕典禮。

活動由馬來西亞台灣教育文化協會主辦，於振華國民型華文中學進行，共26所台灣高等學府參展，向大馬學生提供留台升學資訊，預料將吸引30所森州中學的1500多名學生參與，進一步瞭解台灣的升學管道。

駐馬代表章計平、僑務組長黃克忠、森州教育廳督學余珊珊與亞洲台商聯合總會長江文洲等出席活動。

章計平指出，台馬教育合作交流向來緊密，越來越多馬來西亞學生前往台灣就讀及學習專業技能，教育部將提供台灣獎學金。另外還有華語文獎學金、科技部獎學金、優秀僑生獎學金、清寒僑生助學金及外籍生獎學金等，可供馬來西亞學生申請。

他表示，僑委會除開辦海外青年技術訓練班外，也會辦理僑生技職專班的3+4建教僑生專班，讓家境清寒，想學習一技之長的大馬華裔青年多了選擇。

僑委會近期也宣布，僑生就讀的海青班從36期開始，過去的結業證書將改為畢業證書。

馬來西亞台灣教育文化協會執行長馬秋南指出，為讓大馬學生瞭解高水準的台灣高等教育留學資訊，協會連續6年在馬來西亞各地舉辦教育博覽會。

馬秋南表示，為鼓勵更多馬來西亞學子赴台升學，協會也與大馬媒體合作，提供總金額超過330萬令吉的獎學金供申請。

馬來西亞升學僑委會

相關新聞

從源頭防狼師 教部修法：性騷前科者不得參加師資考

2018-03-28 00:34

別阻止小孩用手指算數 研究：可奠定數學才能

2018-03-27 11:07

新住民語將列國小必選 50校先示範

2018-03-26 23:50

寶山國小混齡實驗3年喊卡 教團：應有退場機制

2018-03-26 23:30

新住民語文將列必修課 50所學校先示範

2018-03-26 12:38

長大才喊「#MeToo」已來不及 北市家長籲把關防狼師

2018-03-26 11:15

自然科強化探究實作 知識學習擬縮減

2018-03-26 07:53

自然科時數降 有委員建議內容減量

2018-03-25 23:58

踰越總綱？ 高中自然課綱草案被打回票

2018-03-25 23:58

高中自然科課綱草案 爆內容違反總綱

2018-03-25 13:33

課審大會今審自然 高中分組建議刪減四分之一內容

2018-03-25 13:33

省人事費？ 北市7高職缺82教師

2018-03-23 23:14

108學年起 科技學程列12年國教課綱

2018-03-23 14:35

私校退撫新制 半數私校不願開辦增額提撥

2018-03-23 13:51

學校考卷補習班做過…師指責她：知情不報 作弊！

2018-03-22 21:07

戶外教育跨「部」走 搭資源平台

2018-03-21 23:57

退休師可至8所海外台校任教 教部：考量特殊性和困難性

2018-03-21 23:57

國語日報改選董事 教育部不承認

2018-03-21 21:06

全台第一套排灣族本位教科書 老外也說讚

2018-03-21 20:16

募兵拋雙文憑　教部：研究學位授予法是否可行

2018-03-21 16:59

全教總：教育部幫雙薪肥貓 開海外後門

2018-03-21 14:28

原民區國小設附幼 比例達85%

2018-03-21 11:13

全教總：立法院禁雙薪肥貓 教育部大開海外後門

2018-03-21 10:41

全台校園6千吸毒熱點 加強巡邏

2018-03-21 00:19

台中托嬰中心保母虐嬰 兒盟籲：列管不適任人員

2018-03-19 10:40

課審會共識.…國中起 計算機融入數學課

2018-03-18 23:58

AMC數學測驗承辦單位：前段學生成績滑落 頂尖人才培育警訊

2018-03-18 23:51

縮減技綜高數學轉銜落差 開放補償性選修或補救教學

2018-03-18 22:03

台灣數學教育危機？學者：家長「考試至上」觀念應改變

2018-03-18 21:19

數學新課綱教計算機 大考能帶否待討論

2018-03-18 18:51

少子化！國中會考僅23萬人報名 再創歷史新低

2018-03-18 16:42

民調：逾8成民眾 支持幼兒教育義務化

2018-03-18 13:33

AMC數學檢定 台灣滿分人數驟降

2018-03-18 13:33

6年來第一人！袁昕德AMC12滿分生 小一開始培訓

2018-03-18 13:33

5歲幼教義務化 全教總：政府應提供足夠公幼

2018-03-18 11:25

分組合作學習不再怕數學 偏鄉義竹國中學測考出佳績

2018-03-18 11:24

幼兒教育義務化 家長團體支持：減輕孩子學習負擔

2018-03-18 11:00

打臉賴揆！ 教團：8成民眾支持國民義務教育下延至5歲

2018-03-18 10:55

全國唯一！ AMC12滿分生袁昕德 小一開始培訓

2018-03-18 09:24
看更多

熱門文章

那場校務會議 那些躲在門後的師生…

2018-03-28 00:44

恭喜！遺失934天 海漂日本相機主人找到了

2018-03-28 20:43

個人申請一階篩選今公告 通過率81.36％歷年最高

2018-03-28 08:41

台大個人申請入學一階放榜 最低總級分55級分

2018-03-28 12:13

日本相機飄洋過來台灣？ 洋流專家：不可能

2018-03-28 11:47

大海飄來的日本相機 岳明國小協尋連日媒也來採訪

2018-03-28 11:15

南亞學院與國防部 成立全國第一所ROTC專業大學

2018-03-28 09:48

個人申請一階公布 專家：資工分數衝高逼近電機

2018-03-28 14:05

高教工會調查私立大專教師待遇 15校確定調薪3％

2018-03-28 10:54

台大臨時校務會議紀錄送達 教部：檢視中

2018-03-28 08:13

大學個人申請一階篩選 資工搶手逼近電機

2018-03-28 13:16

科技部長好狂：別怕惠台措施 我研究中心補助平均較多

2018-03-28 11:48

二信陳品竹六校系全壘打想當醫生 大學申請入學亮眼

2018-03-28 16:00

滿級分人數增 醫學系篩選門檻提升1級分

2018-03-28 11:01

影／什麼？ 那些空服員沒說出口的飛行祕辛

2018-03-28 10:57

結婚生子還是人生目標嗎？ 大學生：沒錢哪敢結

2018-03-28 13:02

研究中心扁平化！ 大學好憂心

2018-03-28 11:56

中山工商雙胞胎姊妹繁星錄取 求學生涯首度分道揚鑣

2018-03-28 18:13

竹女滿級分考生 6志願填醫學系全上

2018-03-28 18:29

台大個人申請一階篩選 滿級分選昆蟲、大氣系

2018-03-28 14:11

上萬人敲碗等結局！PO文師：相機失主還沒出現

2018-03-28 19:31

個人申請一階篩選公告 87人成台大五冠王

2018-03-28 13:08

大學個人申請放榜／資工分數衝高 幾乎和電機平起平坐

2018-03-28 14:26

影／大學甄試撞期嚴重 家長怨：「心頭肉」怎取捨

2018-03-28 18:34

相機奇幻漂流！台日網友連線 超級尋人任務

2018-03-28 14:13

治平高中王珮權過臺大牙醫一階 盼守護偏鄉口腔衛生

2018-03-28 16:12

政大金旋獎專訪八十八顆芭樂籽：年輕人對世界的討厭都一樣

2018-03-28 08:30

科技部長好狂：別怕惠台措施 我研究中心補助平均較多

2018-03-28 11:52

新課綱明年上路 中小學拚特色開AI班、藥草課…

2018-03-28 00:06

皮膚黑到被外勞搭訕 旭光「六冠王」要考化妝品系

2018-03-28 16:35

南台大震義煮！崑山科大餐飲系2老師獲選優秀青年

2018-03-28 12:40

大學個人申請一階放榜 通過率8成1創新高

2018-03-28 14:26

老牌私校拒調薪3% 高教工會籲開罰

2018-03-28 13:08

大學境外專班開放招收陸生 完成修法本月上路

2018-03-28 00:16

相機奇幻漂流 環太平洋1圈2年？

2018-03-28 14:11

葳格孩子學西餐禮儀 兒童節吃西班牙海鮮燉飯

2018-03-28 15:49

新住民二代「爭氣」 入學申請通過6校第一階段

2018-03-28 19:26

因應108年新課綱 偏校轉型怎跟上

2018-03-28 00:10

從源頭防狼師 教部修法：性騷前科者不得參加師資考

2018-03-28 00:34

超級找一找！相機漂流到台灣 宜蘭師生尋失主

2018-03-28 14:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top