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私校退撫新制 半數私校不願開辦增額提撥

2018-03-23 13:51聯合報 記者林良齊╱即時報導

從99年實施至今的「私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」新制，雖然設計可由教師自行增額提撥，但多數私校卻擔心學校支出恐增加、行政流程太麻煩等原因，不願意辦理，全國教師工會總聯合會理事長張旭政批評，其實私校只要提撥1元，教師每月就能提撥最高約3000元至帳戶中，退休後每月可多領逾萬元的退休金，呼籲應修改私校退撫條例，把權利還給教師。

張旭政表示，私校不開辦的原因，包括有的人事單位擔心增加業務，甚至還有拿來做交換條...
張旭政表示，私校不開辦的原因，包括有的人事單位擔心增加業務，甚至還有拿來做交換條件的，凡此都沒有站在老師的立場替老師著想，以致一個好的制度被折損。聯合報系資料照
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年金改革後，政府時常宣傳所謂「三層年金制度」的優點，而現階段真正有機會實現三層年金保障的，其實是私立學校的教職員。自從民國99年1月1日實施私校教師退撫新制後，對私校教師的保障日趨健全，包括確定給付的公保年金、確定提撥的的私校退撫及依個人意願的增額提撥金等三層年金的保障。

但現行法令卻要求學校得要相對提撥，教師才能增額提撥。因此，據最新的統計，制度實施7年以來，有為教師辦理增額提撥的私校僅約半數，甚至一半的學校不願意開辦，導致教師無法依個人意願進行增額提撥，影響教師的權益。

張旭政表示，私校不開辦的原因，包括有的人事單位擔心增加業務，甚至還有拿來做交換條件的，凡此都沒有站在老師的立場替老師著想，以致一個好的制度被折損。因此，全教總建議教育部將私校是否提供增額提撥列為校務評鑑指標，並修正「私校退撫條例」，強制學校必須為教職員辦理增額提撥，「把權利還給老師」，落實私校退撫制度保障教職員退休權益。

私校監理會執秘賴俊男表示，私校退撫99年修法實施後，其中的增額提撥是102年才開始辦理，而目前在全台372所私校中僅有122所辦理增額提撥，約61%教師可辦理增額提撥，並集中在大專校院部份，經教育部了解後，部份私校擔心作業十分麻煩不願辦理，教育部將持續推動，希望讓每個老師可以自由選擇是否要增額提撥。至於是否要修法，他則說，將審慎評估。

教育部退休金全國教師工會總聯合會私校年金改革
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