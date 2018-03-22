學校考卷補習班做過…師指責她：知情不報 作弊！

2018-03-22 21:07 聯合新聞網 綜合報導



一名網友發文表示，友人的女兒因補習班寫過的考卷和學校一樣，被老師指責孩子知情不報並說她作弊。示意圖／ingimage 分享 facebook

若出現補習班做過的考卷與學校的考卷一樣，該如何做？一名網友在「爆怨公社」發文，表示友人的女兒因補習班寫過的考卷和學校一樣，被老師指責孩子知情不報並說她作弊，要她每節下課到辦公室站立閱讀該科，還簽立一張「站立反省簽到單」，讓友人直呼「這樣構不構成霸凌」？也引起網友紛紛熱議。

原PO發文提到，友人的女兒在學校被老師說她作弊，原因是補習班提供跟學校一樣的考卷，所以孩子在學校又練習一次，原PO說考卷都來自出版社，而非該科老師出題的考卷，但老師認為這樣的成績不準，對小孩知道考卷一樣卻不誠實相當不滿，於是要她每節下課到辦公室罰站閱讀反省。

原PO友人對女兒被老師說是作弊相當不平，到校了解後報給上級主任，主任認為老師沒錯，是小孩知情不報。她談到「作弊的定義是什麼？國家的考試制度本身的問題怪小孩？那要考試的人都不准買考卷練習，不能買外面販售的重點整理和考古題來練習，這樣才公平」。原PO也表示「作弊這個詞對小孩跟家長都是一種永久的傷害」。

該文一貼出立即引發網友評論，許多人都覺得「這跟作弊沒關係吧，老師自己省事拿現成考卷來考試怎麼能怪別人，自己出考題就沒問題」、「這個老師真的很妙，這個情況很常見，那不就全部的人都作弊」、「如果那考題參考書裡也有，那是否以後不能買參考書？」、「讓教育部去查吧，讓小孩承這個罪，是老師該有的態度嗎？」不過也有人持不同意見「老師用出版社出的公版考卷出題，是歷年常態」、「其實考卷要買也買的到啊！一般書局就有賣了，但我就是不買，因為這樣孩子不會進步」。