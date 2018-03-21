親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大新校長卡關
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

亞洲最貴美國大使館在台灣 細數AIT的前世今生

北市校園一條龍幼兒托育擴至12行政區

2018-03-21 08:03中央社 台北20日電

台北市教育局宣布，107學年度公立幼兒園2歲專班將新增34班，提供0到12歲托育與銜接教育的學校也將增加。屆時，台北市12個行政區都將有學校提供0到12歲托育與銜接教育服務。

台北市提供0到12歲「一條龍」托育與銜接教育的學校，設有社區公共托育家園，招收年滿6個月未滿2歲的幼兒，還有2歲幼兒專班、3到5歲混齡班及一般小學，意味家長只要將幼童送入托育家園，就有機會一路就讀到小學畢業。

台北市副市長陳景峻今天參訪南港區舊莊國小，了解校園活化餘裕空間，設置社區公共托育家園與增設2歲專班情形。

教育局指出，目前提供「一條龍」托育與銜接教育的11所學校，分布於台北市8個行政區。107學年度除了原本8個行政區，將有中山區、大同區、士林區和北投區的國小加入，使得提供「一條龍」托育與銜接教育的學校增加到37所。

將加入「一條龍」托育與銜接教育的學校包括：信義區永吉國小、中山區濱江國小、文山區辛亥國小、內湖區西湖國小和士林區文昌國小等26所學校。

至於公立幼兒園兩歲專班，107學年度將增加到77班，提供更多2歲幼童入園機會。

家長李小姐的女兒就讀於舊莊國小3到5歲混齡班，還有個2歲半的兒子。她表示，一般幼兒園註冊費要新台幣2萬多元，月費也要9000元以上；公立幼兒園學費只要1萬2000多元，月費約3000元，可省下不少教育費用。

李小姐說，希望兒子滿3歲後也能抽籤進到混齡班，未來兩個孩子在同一所學校，對家長更方便。

107學年度台北市公立幼兒園招生將於5月25日、27日登記抽籤，詳細資訊已公告在教育局網站。

台北市社會局婦幼科科長鐘雅惠指出，台北市設有36處社區公共托育家園，年底目標是增加到50處，目前有31處托育家園設置於校園內；大型公辦民營托嬰中心則有17處，今年預計增設3處。教育局協調釋出的校園空間經整理完成後，就會公告招生。

托育幼兒園陳景峻

相關新聞

台中托嬰中心保母虐嬰 兒盟籲：列管不適任人員

2018-03-19 10:40

課審會共識.…國中起 計算機融入數學課

2018-03-18 23:58

AMC數學測驗承辦單位：前段學生成績滑落 頂尖人才培育警訊

2018-03-18 23:51

縮減技綜高數學轉銜落差 開放補償性選修或補救教學

2018-03-18 22:03

台灣數學教育危機？學者：家長「考試至上」觀念應改變

2018-03-18 21:19

數學新課綱教計算機 大考能帶否待討論

2018-03-18 18:51

少子化！國中會考僅23萬人報名 再創歷史新低

2018-03-18 16:42

民調：逾8成民眾 支持幼兒教育義務化

2018-03-18 13:33

AMC數學檢定 台灣滿分人數驟降

2018-03-18 13:33

6年來第一人！袁昕德AMC12滿分生 小一開始培訓

2018-03-18 13:33

5歲幼教義務化 全教總：政府應提供足夠公幼

2018-03-18 11:25

分組合作學習不再怕數學 偏鄉義竹國中學測考出佳績

2018-03-18 11:24

幼兒教育義務化 家長團體支持：減輕孩子學習負擔

2018-03-18 11:00

打臉賴揆！ 教團：8成民眾支持國民義務教育下延至5歲

2018-03-18 10:55

全國唯一！ AMC12滿分生袁昕德 小一開始培訓

2018-03-18 09:24

前段學生大流失？台灣AMC滿分人數驟降

2018-03-18 08:27

家長施壓出版社改課本？ 黃益中：有違性平教育法

2018-03-16 11:12

都是為了孩子好！ 竹縣自由車教練槓上校長

2018-03-15 20:09

監院糾正高餐自審升等案 教部：不影響教授資格

2018-03-15 17:48

拒絕毒品有技巧 教部傳授學子8招防禦技

2018-03-15 12:29

籲駁回公投 高中生：教育部應表態力挺性平教育

2018-03-14 14:38

中學生會：性平教育不該成為政治鬥爭的犠牲品

2018-03-14 12:06

注入長期科教資源 科思創為台中啟聰學校開設科學社團

2018-03-14 11:18

逼幼兒死背經書對嗎？洪蘭：善用科學證據做教養判斷

2018-03-14 09:05

不能只傳授專業知識 台灣未來教育該怎麼走？

2018-03-14 08:56

2成學生仍被體罰 人本疾呼「禁止體罰納入聘約」

2018-03-13 23:44

沒課本、數學課賣果汁？全球瘋IB課程 台灣仍填鴨

2018-03-13 21:38

年改影響募師 周行一：如何說服老師老本不會再被砍

2018-03-13 17:15

北區高校學生權益監督會：反同志教育公投荒謬且違憲

2018-03-13 12:18

教檢考題不公布挨批「荒唐」 教部：將更強調素養

2018-03-13 00:25

師培大鬆綁 大學籲「別放太鬆」

2018-03-13 00:07

教師檢定選出一堆「會考試」的人 師：不如廢掉

2018-03-12 14:10

師培法大鬆綁 大學憂放太鬆：難把關學生素質

2018-03-12 14:04

質疑北市府獨厚特定團體 伴侶盟要求教育局長下台

2018-03-12 12:02

獨／師培課程鬆綁 台師大：放太鬆素質難把關

2018-03-12 09:41

新一代設計展大拜拜文化 免場租也擋不住出走潮

2018-03-12 03:55

課上一半可退費 中市補教業反彈

2018-03-11 23:31

幸福盟反「性平教育」 中學生會：性平教育減少衝突

2018-03-11 14:37

反對同志教育公投 發起人建中生：盼校園減少衝突

2018-03-11 13:51
看更多

熱門文章

新營名醫黃鴻志3子女全上牙醫系 他說：慎選高中

2018-03-20 12:04

獨／不敢再發金牌 教部致電台大徹查管中閔大陸兼職案

2018-03-20 11:26

學測總級分走入歷史！同級分怎篩選 招聯會擬3方案

2018-03-20 15:56

大學申請入學今報名 校系及名額數歷年最多

2018-03-20 13:52

國家考試e化！高普考試入場證今年將以email寄送

2018-03-20 16:49

福衛五號促成研究 成大教授觀測火箭打出電離層大洞

2018-03-20 11:04

B咖闖倫敦：學校排名只是參考 但還是有管用之處

2018-03-20 08:59

汙水再利用 台科大印尼籍校友獲亞洲百大傑出科學家

2018-03-20 09:26

好驚人！台南國中生背誦圓周率 達到210位數

2018-03-20 18:27

雄中音樂班全國音樂賽獲佳績 3人錄取楊秀桃音樂學院

2018-03-20 17:17

意義重大的危機：學生拿到考卷就比成績 不算分的都不重要

2018-03-21 07:44

北北基桃第二堆高機檢定場 光啟高中今啟用

2018-03-20 13:39

教部致電台大 徹查管中閔大陸兼職案

2018-03-20 14:29

政大徵新校長延至4月30日 遴委會首度主動邀請參選

2018-03-20 20:45

影╱斥資千萬高職設基地！婚紗攝影教主培育西進生力軍

2018-03-20 16:56

南郭國小資優班設計思考社群：走讀課程 百年官舍活過來

2018-03-20 15:25

學習要趁早？13歲以後 海馬迴不再製造神經元

2018-03-20 09:35

和牛新商機 高中生打工換宿赴日學習料理技術

2018-03-20 15:44

多益滿分990他考970分 因為「英文是生活」

2018-03-20 17:14

NASA太空殖民計畫競賽 明道連3年獲奬

2018-03-20 15:47

日本JR伊豆線行政主廚示範桌邊服務 師生大開眼界

2018-03-20 19:56

鳳梨葉、稻殼 將開發應用在強化3D列印複合材料

2018-03-20 20:09

學測參採科目調降 升學專家：社會組學生受益大

2018-03-20 23:29

出版商免費提供挨罰 國小作業簿得家長自購

2018-03-20 23:21

圖擊隊／最幸福國家

2018-03-20 12:45

「走出教室17分鐘」 全美中學生響應限槍大遊行

2018-03-20 09:27

什麼玩譯／電影那些「鳥」事

2018-03-20 12:31

北市校園一條龍幼兒托育擴至12行政區

2018-03-21 08:03

亞洲百大傑出科學家 台科大印尼籍校友吳慧莉獲獎

2018-03-21 00:16

高雄大學輔導howma、喆喆青創團隊 各獲百萬補助

2018-03-20 20:02

全台校園6千吸毒熱點 加強巡邏

2018-03-21 00:19

免浪費vs.加強學習 作業簿自購好嗎？

2018-03-20 23:29

柏林愛樂弦樂五重奏 7月再登台

2018-03-20 23:47

6年2度 復旦高中獲品德教育獎

2018-03-21 00:00

龍寶寶上小一 學校騰教室

2018-03-20 23:13

為偏鄉畢業生圓夢 楊文逸全台縱走義拍

2018-03-21 08:03

拿證照不得報名技優甄審？對技職升學的六個誤解

2018-03-20 09:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top