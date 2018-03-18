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幼兒教育義務化 家長團體支持：減輕孩子學習負擔

2018-03-18 11:00聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

教育團體今公布民意調查，超過8成民眾認為政府應優先實施「五歲幼兒教育義務化」政策，台灣家長教育聯盟理事長謝國清也表示贊成。

謝國清說，目前幼兒園絕大多數（7成）都是私立，而私幼為吸引家長把孩子送到他們園所，或者希望有更多盈利，就會推出各種才藝課程，或者提出雙語課程，或者將國小一年級的課程提早到幼兒園教學，以致幼兒過度學習。若將5歲幼兒義務教育化，確實可以減輕孩子的學習負擔。

謝國清指出，其實2009年在推12年國教時就提出國教往下延伸，一方面是減輕家長學費負擔，一方面是減輕孩子學習負擔，也減輕城鄉差距，但最後只實施5歲幼兒免學費，也就是只減輕了家長的學費負擔。

全國家長團體聯盟榮譽理事長吳福濱表示，5歲幼兒的學制雖然各國不同，絕大部分歸類在「幼稚教育」的階段，5歲幼兒學前教育應以「類義務教育」方式推動。但是，台灣面對嚴重少子化現象，必須有效減輕家庭育兒負擔，並且維護幼兒受教機會公平均等，所以應將免學費教育政策向下延伸至5歲以下，並且有效監督公私立幼托園所的教育品質。

吳福濱說，至於是否選擇就讀公立或私立幼托園所，來領取免費補助，應回歸教育基本法的「家長自由選擇權」，由家長自行選擇。

面對公私立幼托的比率懸殊，吳福濱支持加速「私幼公共化」，對私幼公共化的補助應該廣而均，以學生為補助對象，並加強照顧弱勢者權益，讓孩子公平接受幼托教育，以符合教育現狀。另外，為了有效監督幼教品質，政府應該連結公私部門，建構透明資訊平台，針對師資、教育機構提供完整資訊，以供家長選擇。

女兒今年5歲半、目前就讀幼兒園中班的家長王永志認為，如果孩子必須接受現階段的義務教育，那麼以家長的角度來看，幼兒園大班、中班、甚至小班的教育安排及費用能由國家來吸收，當然很好。只不過有些與他有相同看法的家長，都會認為孩子在上小學接受義務教育前，是孩子們難得的「快樂遊戲」時光，可以的話爸媽能多陪陪他們，也是職業父母一件奢侈的幸福。

王永志說，因為一旦寶貝們進了現行的小學，似乎就必須捨棄任性、撒嬌和稚氣，必須開始和社會化打交道，可以笑看著孩子們當「小天使」、「小寶貝」的日子又少了幾年，對父母而言未嘗不是一種損失。

教育團體今公布民意調查，超過8成民眾認為政府應優先實施「五歲幼兒教育義務化」政策...
教育團體今公布民意調查，超過8成民眾認為政府應優先實施「五歲幼兒教育義務化」政策，家長團體也支持。本報資料照片
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幼兒園幼教少子化
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