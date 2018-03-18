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打臉賴揆！ 教團：8成民眾支持國民義務教育下延至5歲

2018-03-18 10:55聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

黃昆輝教授教育基金會今天公布「五歲幼兒教育義務化-國教向下延伸」民意調查，結果顯示，高達81.7%民眾認為政府應該優先實施幼兒教育義務化政策，其中家中有小孩讀幼兒園者，或是65歲以上受訪者的支持率更在9成以上。若以地區來看，雲嘉南地區的受訪者同意比率最高，高達89.1%。

調查顯示，59.1%民眾認為「五歲幼兒教育義務化」可以提高年輕夫婦的生育意願，有趣的是，過了生育年齡的50歲以上民眾，有67%認為如此，但真正在適合生育年齡的受訪者（20至34歲）只有50.4%認為如此，顯見要大幅提升年輕夫婦的生育意願，應仍需有其他配套做法。

目前幼兒教育較為人詬病的問題包括「公立幼兒園數量不夠」、「公私立幼兒園辦學品質落差大」。79%民眾認為「五歲幼兒教育義務化」可以增加公立幼兒園的數量，有69.8%認為可以減少公立、私立幼兒園辦學品質落差。

調查指出，有79.4%民眾認為現在是實施「五歲幼兒教育義務化」好的時間點，其中雲嘉南地區、教育程度為國中以下、或家有小孩讀幼兒園的民眾，贊成比率更高達8成5以上。也有高達84.6%的民眾認為政府應該盡快公布實施五歲幼兒教育義務化的時程表。

辦理「五歲幼兒教育義務化」，83%民眾認為政府應優先處理「幼兒園辦學品質落差大」的問題，其次有79.9%民眾認為是「收費不合理」，76.7%認為應處理「公立幼兒園分布不均」。

黃昆輝基金會董事長黃昆輝表示，政府近年較不重視幼兒教育議題，但這個議題卻是近年最受民眾關切的教育議題。

他說，行政院長賴清德去年底宣布要推動「私立幼兒園公共化」，但這項政策是否合乎民眾期望和需求？他希望藉由這次民調結果，供政府施政參考。結果顯示，超過8成民眾認為政府應該優先實施幼兒教育義務化政策，「顯現這已經是民意的主流」，因為可以減輕父母的經濟負擔，也可以提升年輕人結婚生子的意願。

黃昆輝表示，我國「幼兒教育及照顧法」雖於2011年正式獲得立法通過，解決了長久以來因幼兒園與托兒所分流、分治的問題。然而，幼托合一後的學前教育終究仍屬非正規教育，與世界各先進國家國民教育之趨勢仍有相當距離。

黃昆輝說，尤其，公、私立幼兒園收費差距甚大，且在師資、設備、課程與教學上，品質參差不齊，影響幼兒的受教品質。加上，社會貧富差距擴大，家庭經濟負擔沉重，幼兒教育經費編列偏低，更阻礙幼教品質的提升。因此，如何擴增公立幼兒園的園數，以提供每個幼兒均等的教育機會，已成為社會普遍高聲疾呼、亟待面對的問題。

黃昆輝教授教育基金會今天公布「五歲幼兒教育義務化-國教向下延伸」民意調查，結果顯...
黃昆輝教授教育基金會今天公布「五歲幼兒教育義務化-國教向下延伸」民意調查，結果顯示，高達81.7%民眾認為政府應該優先實施幼兒教育義務化政策。記者馮靖惠／攝影
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