全國唯一！ AMC12滿分生袁昕德 小一開始培訓

2018-03-18 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



由美國數學協會（MAA）主辦的「2017年美國中學數學分級能力測驗」（American Mathematics Competitions）成績揭曉，新竹國立科學工業園區實驗高中二年級學生袁昕德，得到AMC12A測驗滿分佳績，是今年唯一12A滿分者。

袁昕德說，要考出滿分，一定要勤做題目，網路上的考古題，或奧林匹克數學競賽的試題題庫，都是他拿來練習的對象，「AMC12A測驗的23題就是從數奧中出的。」

袁昕德說，對於從小就喜歡數學的他來說「並不意外」，他說，考題其實都滿簡單，只有最後幾題他覺得稍難而已。

由於從小喜愛數學，袁昕德的父母也悉心栽培，所以自小學一、二年級開始就參加數學的培訓營或補習班，只要有數學競賽他幾乎都會參加，他非常清楚數學是理工最重要的基礎與工具，未來他並沒有打算讀數學系，考慮走物理或資訊工程。

今年AMC10的滿分學生有3人。現就讀屏東縣中正國中二年級的吳柏翰，在今年二月舉行的AMC10A測驗中拿到滿分佳績。至於如何才能考滿分，他說，一定要做考古題，只有多做題目，才能考高分。吳柏翰自小就對數學很有興趣，父母也會買相關參考書給他自修，沒有刻意送他進補習班。

現為私立明道中學一年級的吳弘翔，首次在AMC考試中拿到滿分佳績，他認為要學好數學，基礎觀念最重要。 他提供一個AMC答題小技巧，就是選擇題解不出來時，可以用答案來反推。

吳弘翔說，現在高中數學課本對他來說有點淺，所以他會另外購買單獨章節的數學書籍來參考。他覺得要培養數學能力，除了基礎觀念外，練習解題很重要，但不要去背，不然一旦題目變形就解不出來。

台中市私立衛道中學學生廖昱全，曾在前年拿下AMC8滿分的廖昱全，今年再度在AMC10A拿到滿分佳績。廖昱全認為，今年的考題比較簡單，所以特別有把握。他提供一點考試小技巧，就是不會寫的可以猜一下也不要空著。

至於如何準備AMC，廖昱全說，練習歷年考古題很重要，比較可以抓住題目的難度，另外，他自己會去找一些相關的講義，或是高中、大學的題目來做，增強數學實力。

爺爺是數學老師，廖昱全從小受到爺爺的啟發，自幼稚園開始就參加數學比賽。 廖昱全去年代表國家在荷蘭舉行的科學奧林匹亞比賽勇奪金牌，已確定保送建中。