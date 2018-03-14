國考規則又改？營養界連署抗議

2018-03-14 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



營養師考試規則又要改？考選部6年前公布落日條款，今年起非營養科系學生不得應考，但政策去年底轉彎，擬再讓學生修習學分即可考試，引發營養界抗議。衛福部表示，營養師雖是醫事人員，但職場較廣，包括醫院、團膳或食品公司等，會再向考選部溝通，看是否能有最適切的考試規則。

營養科系過去是從家政系分支出來，所以非營養本科系學生，過去只要修滿20學分也可報考營養師。為讓營養師專業化，考選部6年前公布落日條款，自今年起非營養本科系學生不得應考，但去年底政策突然轉彎，讓營養界錯愕。

台灣營養學會理事長、輔大營養科學系教授王果行說，落日條款公布6年了，但食品相關科系卻在去年底才提出希望能保留規定，也就是修習學分即可應考，讓考選部去年12月1日預告修正草案，打算再開放學分應考制。

王果行抱怨，該修正草案是「突襲式」預告，只給營養界一周時間回應。雖然草案預告前有邀她們參與諮詢委員會協調，卻沒讓她們看會議記錄，未將意見納入，就把草案預告出去了，「我們可是被會員罵得要死啊！」

王果行說，草案現在已經送入考試院，營養界日前千人連署向考選部及考試院抗議，「因為擔心一不留意，考試院就讓它（草案）通過了。」

王果行強調，營養師是專業醫事人員，考試雖屬篩選機制，但就像有人考取駕照卻不會開車，通過國考的營養師若實務能力不足，影響的是民眾健康。盼衛福部協助讓營養師考試回歸專業。

衛福部醫事司長石崇良說，醫事人員養成都需經過教考訓用，才能具備資格執業。但過去是學校科系先發展，才有相關的法規，所以考試規則落日條款，是為保障既有科系取得資格考的權益而定，許多醫事人員都有面臨這種狀況。