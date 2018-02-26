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衛生紙之亂 洪孟楷：懷念把180元米酒降到25元的馬英九

5歲學費補助3月開跑 弱勢家庭加額補助

2018-02-26 15:07中央社 台北26日電

教育部今天表示，106學年第2學期5歲幼兒免學費就學補助3月開跑，就讀公幼免繳學費，私幼一學期補助新台幣1萬5000元，弱勢家庭子女還可申請加額補助。

教育部今天發布新聞稿表示，106學年第2學期5歲幼兒免學費就學補助於今年3月開始辦理，4月15日截止，家中有100年9月2日至101年9月1日間出生的小朋友，家長可向幼兒園洽詢，或到全國教保資訊網（http://www.ece.moe.edu.tw）查詢。

免學費就學補助分為「免學費補助」及「弱勢加額補助」，5歲幼兒就讀公立幼兒園者，入學免繳學費，就讀私立幼兒園者，一學期補助學費1萬5000元；家戶年所得70萬元以下的經濟弱勢家庭子女，除免學費補助外，還可再申請弱勢加額補助，就讀公幼者，一學期再加額補助6000元至1萬元，就讀私幼者，一學期再加額補助5000元至1萬5000元不等。

教育部表示，5歲幼兒免學費教育政策自100學年全面實施以來，每學年度全國補助受益人數平均約19萬人，有助於減輕家長經濟負擔，並提升幼兒及早就學機會發揮功能，也能藉此穩定幼兒園收費基準，園方不能隨意調高收費。

為了讓雙薪家長放心就業，教育部也鼓勵公立及非營利幼兒園開辦課後留園服務，並補助經濟弱勢幼兒免費參加；另外，還有2至4歲幼兒中低收入戶就學補助，家長經戶籍所在地的鄉（鎮、市、區）公所審核認定今年中低收入戶身分後，即可由小朋友就讀的幼兒園協助家長申請補助款。

幼兒園教育部弱勢家庭

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