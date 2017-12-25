多益大出包 影響考生可退費或補考

2017-12-25 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



昨天上午舉行的多益測驗公開考試，因發生聽力播放帶與試題本版本不同，ETS台灣區總代理忠欣公司臨時宣布取消，影響考生人數約2.4萬人。ETS台灣區總代理忠欣公司上午公布「12/24多益測驗取消考試處理辦法」，提供報名當日測驗的考生「退費，或重新安排參加2018/01/07或2018/01/28下午場的考試」，同時當天前來應試而受影響之考生，另外補貼200元交通費。

多益考試昨因發生題目與考卷對不上的情況臨時取消，估計影響約2.4萬名考生。多益考生示意圖，非當事人。圖／報系資料照 分享 facebook

另外，報考12月24日的所有考生可於2018年4至12月任選一場多益測驗，報名費為1000元的優惠。忠欣公司也對於因為題本運送流程中的疏失，而造成12月24日測驗取消給考生帶來不便，向考生致歉。

此外，忠欣公司表示，考量到部分考生可能急需拿到多益成績，因此忠欣公司將於2018年1月7日安排測驗場次，該場次網路成績查詢日仍為2018年1月15日，成績單於2018年1月16日寄出；這與12月24日原訂當天考完後15個工作天可取得成績的日期相同，不會影響考生的成績需求。

以下為忠欣公司於官網發布的補救辦法：

詳續12/24多益測驗取消考試處理辦法如下，同步公布於多益官網（www.toeic.com.tw）

1.適用對象：報考12/24測驗當日的考生

2.考生可選擇參加2018/01/07或2018/01/28下午場的測驗，或選擇辦理退費。考生可於12/25下午3點於多益官網上「12/24多益測驗取消考試處理辦法」網頁擇一方案登記，並依指引填寫相關資料。

3.選擇參加2018/01/07測驗的考生，網路成績查詢日仍為2018/01/15，成績單於2018/01/16寄出。（與12/24原訂當天考完後15個工作天可取得成績的日期相同）

4.選擇參加2018/01/07測驗的考生，將盡量安排在12/24原考場應試。但部份場地因另有他用而無法出借，也將以同考區為原則進行分配；選擇2018/01/28下午場的考生則於官網上自行選擇考區。

5.以上方案，請考生於12/28（四）之前於多益官網上擇一完成申請。若於期限內仍未上網登記之考生，本公司將優先代為安排於2018/01/07進行測驗，並以簡訊及email通知；倘若因時間安排無法應試，本公司將會予以退費。

6.12/24當日前來應試受影響之考生，另外補貼200元交通費。若有長途越區報考的考生，可出示12/24當天的交通單據，本公司將依其開銷另行補貼。

7.報考12/24的所有考生可於2018年4至12月任選一場多益測驗，報名費為1000元的優惠。

忠欣指出， 對於上述處理辦法，考生如有配合之困難，可與忠欣公司客服單位連繫。客服電話：02-27017333 、信箱：service@examservice.com.tw。關於此次的處理辦法，請考生以官網上公布的訊息為主，若有連繫需求忠欣公司將以email通知，不會透過電話與考生連繫。