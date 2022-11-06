傳承傻子精神 振興水產養殖—專訪草蝦養殖之父廖一久

【採訪／李家維、張孟媛 整理／周玉文】

台灣的草蝦王國不再，水產養殖業長年受到疫病打擊，投資卻步。近年漁獲量不足，養殖業欲振乏力，產量逐年下滑的結果，現在反倒必須從東南亞各國進口水產品來供給台灣市場所需。

智慧水產養殖近來廣受各界寄予厚望，但產、官、學界該怎麼做，似乎尚未凝聚共識。為此，《科學人》雜誌榮譽總編輯李家維專訪了50多年前全球第一位人工繁殖草蝦、開創台灣草蝦養殖盛世的中央研究院院士廖一久，他一秉長年以來培育研究人才的理念，鼓勵年輕人懷抱「傻子精神」投入改革。以下為專訪紀要：

花一天從屏東到台北 只為講課三小時

李家維（以下簡稱李）：1975~1976年的時候，我在台灣大學海洋研究所上到廖老師的課。那時候真的很訝異有那麼一位熱誠、有國際聲譽的老師每一次都從屏東到台大來跟我們講課。

廖一久（以下簡稱廖）：那時候要從東港先到鎮安站，然後轉車到屏東，再接縱貫線到台北。來往差不多要花一整天。

李：就為了給我們講三個小時的課！所以我對老師有難以形容的景仰。今天想請教老師，在這樣全球陸地糧食資源供應不上，海洋資源又如此快速匱乏的情況下，我們該怎麼辦？我們最主要仰仗的就是海洋資源，請問老師，我們做了些什麼、還不足什麼？

廖：雖然台灣是四面環海，漁港這麼多，但多數都未能發揮應扮演的角色。

我是在60多年前前往日本東京大學留學，攻讀水產養殖，1968年回台灣。這半個世紀以來，眼看漁業資源越來越枯竭，天然漁場幾乎已經沒有了。要避免資源耗盡，還是要靠水產養殖。

全世界水產品的消費量年年上升，2007年，養殖蝦子的總產量已經超過天然捕撈的總量，對全人類與地球來講，這是很重要的里程碑。到了2013年，水產養殖的總產量也超過天然捕撈的漁獲量。從這兩項具體紀錄的背後就可以看出，今後沒有辦法再依靠天然的漁獲量滿足市場需求，要靠的是水產養殖。而水產養殖是一種可再生（renewable）的產業，對台灣而言也是非常可貴的資源。

台灣養殖格局小 應從政策鼓勵做起

李：歐洲幾種面積規模龐大的農業，例如葡萄園，都是大規模快速採集。歐洲有開闊的土地可發展農業，台灣完全沒有這個條件，我們的農田面積與效益，完全趕不上大陸型國家。

但是海洋就不一樣了。我們周圍是寬闊的海洋，現在已經沒有軍事限制，加上機械化把成本降低很多，原本可以期待很大規模的沿海水產養殖，什麼原因我們沒有做好這件事？

廖：我想是台灣缺乏大規模的漁業養殖公司，這方面需要的不只是財力，還要有政府的政策做為後盾。不是說圖利特定廠商，但是政府應該要有這樣的胸襟、格局來做這種事。

我還在日本留學的時候，近畿大學已經開始養殖黑鮪魚。現在他們已經成功讓產品上市，而且價格非常好。能夠做出這種成績，一定要具備相當的規模與長期的投入。台灣只有少數企業長期投入水產養殖，例如澎湖的「天和鮮物」，但跟國外相比，規模仍太小。

也有人說台灣有颱風，沒辦法像挪威那樣大規模箱網養殖。但台灣是科技島，過去也多次證明我們有人定勝天的能力。例如使用潛下海面的現代化箱網等，因為颱風是在海面上吹，海面2.5公尺以下基本上不會受到影響。台灣東部有很好的漁場，應該要好好利用，這就是今後我們可以努力的目標。

李：我觀察到，我們有很多口號：台灣是海洋國家、海洋立國的口號震天價響，然後又成立海洋委員會，但是最後沒有什麼大作為。人才很重要，也就是學者、專家的培訓，這一點我們也沒有做好。老師您看看現在的人才培育政策，夠積極嗎？

廖：我們沒有給他們夢，一定要給他們夢。

談到人才培育，我曾經建議前總統李登輝先生，請他號召和我同輩在國外即將退休的旅外專家，回台灣培育人才。李登輝先生答應我每年召集100名專家學者回台，並責成行政院青年輔導委員會推動這件事，不過只做了三年就沒下文了。我的重點是，回台灣的這些旅外學者不要和在地的人搶位子，而是做好經驗交流與傳承的工作。但實際執行沒做好，反而容易遭排斥，無法做好事情。台灣很多政策就是虎頭蛇尾，真的很可惜。

太強調論文發表 害慘研究人員

李：所以說，一個關鍵左右一個產業。由此看來，人才真的非常重要。我們本來期待代代有人才傳承，解決人類的糧食問題，現在好像是斷層了。

廖：過份責備沒有用，在我看來，現在大學過份強調論文的重要性，所以教授們也滿可憐的，大家都拚老命產出論文，想刊在有科學引用索引（SCI）點數的期刊，而且要達到高點閱率。這個真的害死所有的研究者。

我們那個時代不談什麼SCI，我們對國家有多少貢獻才是真正的指標（indicator）。不然的話，我今天什麼也不是。

李：資源是很大的關鍵，不是有錢就可以培養出好的研究人才、做出好的成果。

廖：經費當然很重要，但是絕對不只是經費的問題。

李：那資源要怎麼用才好？

廖：我們是人不是神，但分配資源一定要有一個公正人士而非權威人士來審查。當年的農復會就是專家制度，而且名副其實。林書顏先生（原屬聯合國糧農組織主持漁業生物學工作）、陳同白先生（曾任農復會漁業生產組組長）都是非常公正的人，可以做出很公正的事情。

李：我們當學生時也看到很多光明、正面的案例，不會去想很多背後的陰謀，也不會從前途的角度想事情。那時候只是希望一路做、一路開心。

廖：真的，那個時候我們都有「傻子精神」。但是現在我也是可以了解他們的壓力、困難；不過這個理解反而不是好事，一定要打破這種陋習，勇於改革。不改革的話，不容易進步。

李：永遠把你當英雄的人很多。

廖：其實我碰到的年輕一代，前途真的都很光明。我訪問過幾位年輕朋友，覺得現在的青農很不錯。不過他們也要有土壤才能發揮，否則空有滿腹理想也沒有用，對不對？

張孟媛（以下簡稱張）：老師怎麼看這些年輕人？您這一輩有很多人認真做基礎研究，建構水產養殖產業所必需的知識。如今，基礎研究和產業、養殖現場之間有什麼樣的交流嗎？

廖：我想，根本的問題在於有些人不一定可以馬上接受，所以反而是要改用他們聽得懂的語言溝通。你說得太深奧，對方聽不懂也是沒用。所以溝通要有耐心也要有技巧，讓對方聽得懂才好辦事......

【欲閱讀全文或更豐富內容，請參閱〈科學人〉2022年第249期11月號】

※延伸閱讀

《從魚塭到沿海養殖》

《新型水產養殖系統》