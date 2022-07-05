【文∣史泰特卡（Bret Stetka）】

愛迪生（Thomas Edison）出了名地反對睡覺。刊登在1889年7月Scientific American的一篇訪談提到，這位總是精神奕奕的燈泡發明家聲稱，自己晚上從來沒有睡過四小時以上。他認為，睡覺只是浪費時間。

然而，愛迪生或許靠著小睡片刻刺激自己的創造力。據說這位發明家在小睡時雙手各拿一顆球，推測是當他睡著時一鬆手，這些球會掉到地上吵醒他。如此一來，他就能記住睡覺時出現的各種想法，而我們通常回想不起這些。

重新啟發睡眠研究

現在睡眠研究人員指出，愛迪生可能發現了某些事。發表在去年12月《科學進展》（Science Advances）的一篇論文提到，我們在半清醒狀態可能會短暫產生創造力和洞察力，這種狀態出現在剛開始入睡時，稱為非快速動眼睡眠階段1（nonrapid eye movement sleep stage 1, N1）。這項發現意味著，如果可以掌控睡著和清醒之間（所謂「入睡前狀態」）的模糊意識，就可能更容易回想起聰明的點子。

受到愛迪生的啟發，法國巴黎腦研究中心（Paris Brain Institute）的歐帝耶特（Delphine Oudiette）和同事召募103位受試者解答一些數學題，這些題目具有隱藏規則，藉此可以更快解出答案。其中立刻破解隱藏規則的16位受試者，後來排除在研究之外。其餘的人接著有20分鐘的休息時間，在這期間要求他們以斜躺姿勢來放鬆精神，同時右手拿著一個水杯。一旦水杯掉下來，就要求他們報告自己放掉杯子前正在想什麼事。

在整個休息期間，受試者接受了「睡眠多項生理檢查」（polysomnography），來監測腦、眼球和肌肉活動以評估清醒狀態，有助於判定受試者是醒著、而不是在N1，或者是已進入N2，也就是稍微更深層的第二個睡眠階段。

休息過後，受試者再次解答數學問題。已進入N1的受試者破解隱藏規則的可能性，幾乎是整個實驗期間都保持清醒的受試者的三倍，而且幾乎是已進入N2的受試者的六倍。論文作者所謂的「靈光乍現時刻」（eureka moment）並沒有立即出現，而是在後續嘗試解決數學題多次之後才發生，這點符合先前有關洞察力與睡眠的研究。

愛迪生憑藉小球掉落來防止睡得更深，這方法到底管不管用還不太清楚。小睡時水杯掉落的63位受試者中，有26位在經歷N1睡眠後才掉落。儘管如此，研究結果仍表示，在即將入睡前確實為創造力開了一扇窗。

歐帝耶特表示，就像愛迪生一樣，她個人的睡覺經驗啟發了這項研究，她說：「我向來有許多的入睡前經驗，似夢非夢的體驗讓我深深著迷了很長一段時間。而我十分驚訝的是，過去20年來幾乎沒有科學家研究過這段睡眠期間。」

發表在2018年6月《認知科學趨勢》（Trends in Cognitive Sciences）的一篇論文提到，短暫的「清醒靜止」（或安靜休息）會提高破解隱藏數學規則的可能性，如同歐帝耶特實驗所發現的。此外，英國卡地夫大學（Cardiff University）的心理學家路易斯（Penny Lewis）指出，快速動眼（REM）睡眠（眼球上下快速移動且多數夢境發生的階段）和非REM睡眠一同作用，可提高破解隱藏數學規則的可能性。

歐帝耶特沒有找到太多研究專門探討入睡前狀態對創造力的影響；然而，她確實提出了符合這種現象的大量歷史案例。

歐帝耶特說：「亞歷山大大帝和愛因斯坦都可能採用了愛迪生借助的方法，或者至少有這樣的傳言。一些激發偉大發現的夢境，可能就是源自於入睡前經驗，而非普通的夜夢。」

有個著名例子是，化學家柯庫勒（August Kekule）在深夜工作時，「半睡半醒」間看見一條蛇咬著自己的尾巴，之後他提出了苯的環狀結構。超現實主義畫家達利（Salvador Dali）也採用類似愛迪生借助的方法：他睡覺時手拿一把鑰匙，下面放著一塊金屬板，鑰匙掉落的鏗鏘聲會吵醒他，據說這啟發了他的藝術意象……

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