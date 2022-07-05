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迷幻藥治精神創傷

聯合新聞網／ 科學人
(影像來源：Unsplash)
(影像來源：Unsplash)

【文∣密契爾（Jennifer M. Mitchell）】

2017年春天，我意外收到一場乍看之下並不適合的科學會議邀請。邀請函轉了兩手才到我手上，會議的詳細內容含糊但有趣。我開車再轉火車到市中心的飯店，穿過一排會議室，終於找到了那間會議室，門牌上的字顯然不對勁：MAPS第三期臨床試驗會議。

第三期臨床試驗是人體藥物臨床試驗的最後一期，通過後能獲得上市許可。這期試驗召募大量志願受試者，以判定藥物的安全性與有效性。試驗過程有開不完的會，花好幾個月仔細審查內容、討論保密協議與合約，不應該由收到三手邀請函的任性科學家來破壞，我當下就覺得這不是我該來的地方。

但是就當我要打退堂鼓的時候，有人從會議室出來，端詳著我並詢問我的身分。令我大吃一驚的是，她回頭朝接待桌子說：「先給她一個名牌，其他的之後再說。」稍後我才知道這位女士是大名鼎鼎的迷幻藥跨領域研究協會（MAPS）首席科學家亞扎爾－克洛辛斯基（Berra Yazar-Klosinski），我在行為藥物學和臨床試驗的研究背景似乎引起了她的注意；會議結束時，我答應和她一起研究，確認亞甲二氧甲基苯丙胺（3,4-methylenedioxymethamphetamine, MDMA）治療嚴重創傷後壓力症（PTSD）的有效性和安全性的第三期臨床試驗。

MDMA是一種迷幻藥，俗稱搖頭丸或快樂丸。PTSD的特徵則是惱人的創傷記憶不斷重現，根據美國PTSD中心的統計，每年美國有多達1500萬人罹患這種令人衰弱的精神疾病。MDMA的成份是一種類似安非他命的化合物，最早由歐洲製藥巨擘默克公司於1912年研發出來，當時屬於凝血藥物研究計畫的一部份，後來束之高閣多年。

1970年代，美國化學家舒爾金（Alexander Shulgin）再次合成出這種藥物，並把合成方式寫入他的著作《化學愛情故事》（PiHKAL）而流傳出來。舒爾金合成出這種化合物後不久，便分了一些給在加州奧克蘭的朋友、心理學家澤夫（Leo Zeff）。澤夫和同事開始在私人執業時把MDMA和其他心理療法併用，並且注意到MDMA可讓病人更能面對會激起情緒和沮喪的記憶。服用MDMA後一小時，病人能放下恐懼面對羞愧與傷痛的回憶。

毒品也有治療效用？

發現了這點後，MDMA步出了心理治療場所，突然進入大眾領域，成為1980年代最常用的娛樂性藥物之一。1985年美國毒品管制局（DEA）把MDMA歸類為第一級管制品，製造者最高可處15年徒刑。接下來20年，美國國家衛生研究院（NIH）資助的研究計畫指出，MDMA有神經毒性可能甚至置人於死。

動物實驗指出，MDMA會引發血清張力素大量釋出，這種神經傳遞物對於調節情緒和心情很重要。血清張力素釋出到突觸影響鄰近神經元；MDMA不只能促進血清張力素大量分泌，還能抑制分泌血清張力素的神經元回收血清張力素，使血清張力素在突觸傳遞訊息的時間比正常狀態還長。血清張力素大量分泌也會刺激腦中下視丘（hypothalamus）分泌催產素（oxytocin）及增壓素（vasopressin），目前認為這兩種激素能增強人際關係以及親密感。

這些早期研究指出，MDMA能長期促進含有血清張力素神經纖維的重組，但也指出只在高劑量時發揮藥效，而且過了一段時間神經纖維又會恢復原狀。後來，約翰霍普金斯大學醫學院的神經學家瑞考特（George Ricaurte）因宣稱MDMA可疑的神經毒性和致死性而成名，他表示：「就算只有一劑MDMA就足以對腦部造成永久傷害。」他的研究刊登在《科學》上，認為MDMA會傷害腦部，除了傷害無其他作用。美國國家藥物濫用研究所在反毒大戰行動中，反覆引用這篇論文做為支持證據。

後來發現論文中所說的神經毒性來自於安非他命而非MDMA，便撤回了相關資料。但是我們花了好幾年才掙脫極具煽動性的反毒文宣所帶來的影響，上面印著「吃了快樂丸，你的腦就會變這樣」之類的句子，配上人工著色的腦部掃描影像，看起來MDMA真的如DEA所言：「會讓你的腦如同瑞士起司般坑坑洞洞。」……

欲閱讀全文或更豐富內容，請參閱科學人雜誌

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