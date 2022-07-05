【文∣芬克拜納（Ann Finkbeiner）】

幾年前，我寫了一張列表，列出總是在女科學家檔案中出現、但令我厭倦的敘述：她是第一位獲聘任的女性、第一位擔任研究團隊領導人的女性，或是第一位贏得某些重要獎項的女性。當時，我收到一位優秀女天文學家的檔案，她所有「第一」的頭銜都不是在描述這位女性，而是透露出天文學界的傳統文化：崇高地位只屬於白人男性的特權階級制度。於是，我自己製作了一份「芬克拜納測試表」，為了堅守原則，我假想突然跳進一個新世界，性別在這裡無關緊要，可以忽略。我就是單純採訪一位天文學家。

一段時間後，情勢轉變。當我要採訪天文領域的佼佼者時，聽到了一些年輕女天文學家的名字。我好奇，如果科學頂尖社群現在有許多女性，她們是否生活在「後芬克拜納測試」世界，也就是說，她們只是天文學家，而不是「女天文學家」。結果，我完全錯了。她們的確是學界頂尖，但毫不諱言自己是女天文學家，而且正在重塑天文學界。

早期，女天文學家必須對抗階級文化的各種限制，狀況改變非常緩慢，原因之一是女性人數很少。隨著女性人數慢慢增加，情況逐漸逆轉，形成截然不同的世界。在2010年左右取得博士學位的女性，她們獲獎、獲聘研究員和教授職位，不受愚蠢的制度所苦且不受限於既定規範，而是建立自己的規則。美國加州理工學院的專任教授克努森（Heather Knutson）研究系外行星的特性，在2013年獲頒甘農（Annie Jump Cannon）天文獎，她說：「我們創造自己想要的文化。現在，我們的人數更多，有力量改變。」

她們的世界不只容納女性，還有因為其他理由而遭邊緣化，以及在該領域人數仍極不具代表性的族群，例如有色族裔、殘障人士、多元性別認同者（LGBTQ+，也就是同性戀、雙性戀、跨性別和疑性戀等非傳統二元性別認同的人）。

這些女天文學家在科學和文化上極有理想，綻放獨特光芒，炫目奪人。她們身處的世界仍有限制，雖然束縛沒有以前多，但她們更積極對抗。加州大學柏克萊分校的米勒博士後研究員巴特爾（Ekta Patel）專研衛星星系行為模擬，她說：「我們不會改變自己來符合既有框架。」美國國家科學基金會（NSF）博士後研究員梅德羅斯（Lia Medeiros）目前在普林斯頓高等研究院研究黑洞，她說：「我很享受當女孩。而且，我將成為物理研究領域的女孩，這也是我的世界。」

鋼鐵意志打破窠臼

很久以前就有女性成為天文學家，但是她們必須具有鋼鐵般的意志。1954年，魯賓（Vera C. Rubin）取得博士學位，當她是學生時，有人建議她離科學遠一點。她不理會，繼續前進，不斷告訴自己：我只是與別人不同。她在丈夫工作的地方完成碩士學業，同時養育孩子並成為獲聘職位的唯一女性。她首度發現暗物質的有力證據，多年來，暗物質依然是宇宙學的最大謎團。她獲選進入美國國家科學院（NAS），並贏得美國國家科學獎。魯賓於2016年過世，之後一座極具雄心的天文台以她命名，其中一項任務就是測繪暗物質……

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