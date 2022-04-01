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跨業聯手共創智慧經濟 專訪中華電信技術長林榮賜

聯合新聞網 / 科學人

【採訪／林一平　整理／陳其暐】

現代人的生活離不開手機上網，手機的行動網路已從眾人皆知的3G進展到5G。5G即是第五代行動通訊技術，比起3G、4G可謂是「改變世界」，手機晶片大廠高通（Qualcomm）宣稱5G「跟汽車與電力一樣會帶來變革。」

5G具備高速率、低延遲、大連結等特性，將全面加速物聯網（IoT）、人工智慧（AI）、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）的進展，並拓展更多元的商業應用。例如優化AR、VR的使用者體驗，實現「元宇宙」（metaverse）願景；串連汽車、公車和自動駕駛車，讓自動駕駛車即時因應路況改變行車路線，甚至串連交通號誌燈號，使交通不堵塞。而5G將連結AI與IoT，推動智慧物聯網（AIoT）的來臨。

中華電信於2020年6月底宣佈5G正式開台，目標不只是提升行動通訊品質，更強調要與各行各業共同開創智慧經濟與數位生態圈。中華電信除了不斷強化5G建設，著眼於打造亞洲最前端的資料中心、建構更多與國際大廠的合作連結，也與國內其他資通訊業者結盟，並扶植本土新創產業，希望用開放思維培養台灣的軟、硬實力。

中華電信技術長林榮賜接受《科學人》雜誌視訊專訪，與總編輯林一平暢談5G多元應用的發展、中華電信的跨業合作，了解中華電信如何善用原有堅實的工程基礎，為政府、社會、企業以及大眾打開智慧生活的入口。以下是專訪紀要：

雲端生態落地

《科學人》（以下簡稱問）：中華電信在新北市板橋建立了全台灣最大規模的網際網路數據中心（Internet Data Center, IDC）暨雲端資料中心，吸引許多國際大廠進駐，想請您先談談中華電信在雲端服務的佈局。

林榮賜（以下簡稱答）：現在雲端跟IDC成長性非常高，中華電信有能力協助金融、科技業等台灣企業建立數據中心，加上國際政經環境的改變，台灣地位在這一、兩年提升非常多，所以越來越多業者選擇落地在中華電信的IDC機房來提供網路服務。

因此如果企業想建置自己的私有雲，中華電信可提供解決方案；若企業需要公有雲服務，中華電信除了可以提供自身的雲端服務品牌「hicloud」，也提供三大公有雲的間接服務，例如亞馬遜網路服務（AWS）、微軟的Azure及Google雲端平台（GCP）。

更重要的是，中華電信可以提供公有雲與私有雲之間的混合雲服務，讓企業能快速從私有雲轉換到公有雲裡執行相關應用。過去兩年，中華電信已取得三大公有雲超過600張的專業證照，不只可幫助企業登上公有雲，更能協助建置內部IT系統或執行數據分析，或輔導企業使用三大公有雲的雲端運算服務「平台即服務」（platform as a service, PaaS）。

問：中華電信在這方面要對科學研究有貢獻，在我看來有兩大點。第一點是醫學研究，很多醫學數據是不能落地的，若中華電信能幫助研究單位建立私有雲，數據就可以符合法規；第二點是，我們在做科學研究時會用到很多AI或是巨量資料的工具，這些工具在公有雲都有提供，而中華電信已取得大量證照，能夠協助研究單位在中華電信的混合雲上，使用很好的科學分析工具。

欲閱讀全文或更豐富內容，請參閱科學人雜誌

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