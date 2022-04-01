【文／黃兆徽】

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir putin）今年2月24日揮軍入侵烏克蘭領土，俄烏戰爭陸海空全面開打。與此同時，卻傳出烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）早已安排家人出逃的假音檔：「……安排他們走，這樣我會好受點……馬上安排，可以去西班牙！比較暖和的地方，或者加勒比海地區……讓他們在外面待上幾個月。」

隨後，澤倫斯基親自出面闢謠，經過查核比對，這段音檔也非澤倫斯基的聲音。事實上，在軍事熱戰之前，俄羅斯早就開始對烏克蘭發動資訊戰，這場無煙硝的戰爭，隨著俄烏衝突升溫，戰線更延伸至全球，連遠在8000公里外的台灣，也無法置身事外。我們幾乎天天都能收到大量的俄烏戰爭訊息和影片，但真真假假，你能辨識嗎？誰製造翻譯這些內容？又有何目的？

認知作戰 搶先一步

你曾在社群軟體上收過這樣的訊息嗎？例如聲稱主流媒體都不敢報導、來自各種「爆料公社」網路社團，號稱第一手的短影音？網路科技進步，社群網站、社交軟體發達，人人都是自媒體，不限於傳統新聞形式傳播的假訊息（disinformation，又稱假資訊），對當今世界造成更廣大的危害，是資訊戰中「認知作戰」的一環。

近年專注研究資訊戰的台北大學犯罪學系助理教授沈伯洋指出，在2014年俄羅斯佔領克里米亞後，烏克蘭與國際上反俄情緒高漲，俄羅斯主要採用小規模的實體軍事力量打低強度的混合戰，在實體軍事行動之外，還包括情報、認知、電子及網路駭客四種作戰型式的資訊戰。例如經營平台，散播打疫苗會遭控制之類的陰謀論，就算是一種軟性的假訊息，這些內容乍看與俄烏戰爭沒有直接關聯，但是當閱聽人習慣這類假訊息平台提供的資訊後，比較容易開始不信任政府、體制、媒體，並且懷疑現今民主世界運作的方式。

根據沈伯洋的觀察，通常這類平台會持續經營2~3年、甚至更久，散播各式各樣的陰謀論，來建立自身的公信力，許多人會習慣並相信它是可靠的消息來源。一旦戰爭開打，這類平台可以很快轉變文風，散播有利於己方的「事實」，會讓人覺得「聽它的準沒錯。」

近來一些研究也指出，陰謀論對於認知作戰的方便之處在於它令人憤世嫉俗（參見36頁〈孩子的媒體素養怎麼教？〉），也可能從健康的批判性思考轉變成不健康的懷疑態度、認為所有的人都在說謊，從而對外界變得冷漠。

就台灣事實查核中心的觀察，在台灣的社群平台上流傳的俄烏戰爭假訊息主要分為兩大類：一類散發烏克蘭軍隊的錯誤印象以打擊他們的士氣，另一類則謠傳西方媒體造假、不值得信賴。我們也觀察到，烏克蘭方面或許為了以小搏大、提振士氣、博取世界的同情和支援，則是虛實夾雜地塑造出某些抗戰英雄。兩方資訊的查核過程詳見右頁〈糾出俄烏戰爭中的假訊息〉。

然而假訊息的軍備攻防戰也持續升級，例如俄烏戰爭中有一則假訊息以相反手法操作。它把各主流媒體普遍使用的一張在戰火中受傷的烏克蘭婦女照片，誣指：「此為經事實查核的2018年瓦斯爆炸圖片，拿來冒充蒲亭入侵……這些年你還在吃主媒（主流媒體）的飼料？」這種假借事實查核的闢謠之名，來「反闢謠」的手法，惡意使大眾陷入認知混亂。

如何報導真實的戰況而不受認知作戰誤導？全球媒體都面臨極大的考驗。例如影星捐款1000萬美元這個純屬捏造的案例，如何從小眾的網路傳聞，迅速傳播到主流媒體？美國有線電視新聞網（CNN）調查發現，各媒體無論規模大小，都只是重複報導著同樣的故事，缺乏獨立查證。由此可見，落實新聞採訪守則最基本的事實查核，是此刻新聞媒體不可或缺的自保之道。因為媒體的公信力一旦受到質疑，要重建將會加倍困難。

跨國合作對抗假訊息

網路無國界的特性，讓許多假影音輕易地跨國流傳。俄烏戰爭爆發的第一時間，西班牙的事實查核組織Maldita.es就寫了一封電子郵件給包括台灣事實查核中心在內的國際事實查核聯盟（IFCN）各成員，呼籲全球的查核組織合作，同時建立雲端表單，邀請各查核組織上傳查核成果、彙整為「#UkraineFacts」俄烏戰事查核報告資料庫，並製作世界地圖來呈現各國查核報告的概況與可疑訊息的流傳情形。

截至3月4日下午3點，「#UkraineFacts」已經累積來自全球53國、85家查核組織、總計973篇查核報告。全球事實查核組織的這項國際協作，相當程度發揮了共同抵禦戰爭假訊息的功能。而Maldita.es之所以能快速串連起全球查核組織，很重要的原因在於嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情肆虐的這兩年期間，各地查核組織逐漸建立起的協作經驗和默契。

2020年初，台灣事實查核中心通報新冠肺炎中的假訊息風險後，當時任職IFCN副總監塔達戈勒（Cristina Tardaguila）就組織了「新冠病毒事實聯盟」（#CoronaVirusFactsAlliance），建構查核成果的共同資料庫。IFCN總監歐塞克（Baybars Orsek）指出，經歷過新冠疫情大量處理假訊息的情況後，IFCN如今已更有能力因應俄烏戰爭中的假新聞。

假訊息破壞人類溝通最根本的真實原則，傷害民主運作最基礎的信賴原則，特別是在數位時代的今天，假訊息藉由新傳播科技不斷進化，是人類追求理想社會的巨大障礙。依據瑞典哥德堡大學的國際調查，台灣已連續九年是遭受外國假訊息攻擊最嚴重的國家。依據沈伯洋的研究與觀察，針對台灣的認知作戰則可以劃分為「人流」、「金流」及「資訊流」三種，分別是利用自願人士、以金錢收買傳聲筒，以及從海外散播假訊息。以手法來看，則可以歸納為「弱化議題」、「曲解內容」、「攻擊傳遞者」和「轉移注意力」四種方式......

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