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2022大選前哨戰 士林北投百家爭鳴誰能脫穎而出？

龐培歐：美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家

展望未來20年 太空科學的兩個面向

聯合新聞網 / 科學人

【文／葉永烜】

談論未來20年的太空科學，可從兩個層次：第一是國際上最前沿的發展為何？第二則是台灣在這方面會有何發展？以基礎研究而言，歐美的大趨勢已經逐漸看出眉目。例如歐洲太空總署（ESA）剛發佈的太空科學藍圖航海家號2050（Voyager 2050），把主要目標放在勘查木星和土星衛星的地下海洋、系外行星的生物圈，以及重力波天文學。美國航太總署（NASA）新發射的韋伯太空望遠鏡（JWST），必定會帶來很多突破進展和驚奇發現。同樣地，假使阿提米絲計畫成功執行，一座可供太空人短期或長期居留的月球基地將會在2042年前落成，和中國的國際月球科研站遙遙相望。這些發展將明顯改變太空科學和天文學的研究規則，甚至是世界秩序。小行星採礦技術屆時亦應成熟，促使地球－月球經濟圈加速成形。

如果上述各點是我們從水晶球看到太空科技的前景，台灣的政府機關、學界和產業界又該如何因應？20年的光陰瞬間即逝，現在不採取行動，便會錯失先機。事實上，我們在很多重要項目上，不論是基礎研究或應用，都是因為缺乏先見之明，不會繞道超車而輸人一籌。例如太空探索科技公司（Space X）和一網通訊公司（OneWeb）的全球低軌道衛星通訊網，台灣沒有搶到先機，迄今尚在摸索如何打進這個巨大的B5G/6G市場。但國家太空中心（NSPO）早在20年前規劃了福爾摩沙衛星三號計畫，就有六枚微衛星，本身便是一個小型衛星星鏈。為什麼資通訊（ICT）專家或投資者沒有早點看到這個利基？關鍵可能在於台灣人才擅長於解決問題，而非尋找問題。我們常在感嘆台灣只專精於代工，沒有辦法整合並統籌。如果能夠把辛苦培育出來的資優生和學霸多引導到擅長於尋找問題，鼓勵投身基礎科學，說不定20年後台灣便有20座護國神山，不用愁一座都沒有！

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《研究者多元化讓AI更好更進步》

《以太空教育為起點－從地球觀擴大到宇宙觀》

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