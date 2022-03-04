「營養」將是未來健康醫學的主軸

【文／潘文涵】

飲食在一般人看來就是為果腹和享樂。人們染上慢性病時，總覺得自己年紀到了、或吃得太營養，求醫吃藥是治療的主要選項，殊不知體質主要由進入身體的物質所決定。

公元2000年以前，飲食營養研究多著重於營養素的探討，給人的印象是效果有限。1997年發表在《新英格蘭醫學期刊》的得舒飲食（DASH）臨床試驗，把多種有益成份設計在一個為期三個月的供餐計畫裡，證實了健康飲食的降血壓效果和藥物相當，更進一步發現長期吃這類飲食的人，心肌梗塞、腦中風、骨質疏鬆，甚至癌症發生風險都大幅下降。地中海飲食很早即因生理學家基斯（Ancel Key）的七國研究而聞名，在西班牙進行的地中海飲食預防醫學研究（PREDIMED）長期臨床試驗，截至2018年證實不但能減少心血管疾病發生率，對憂鬱症、認知功能下降也有預防作用。

公元2000年前後巨量資料時代來臨，各種資料採礦工具日趨成熟，可以不預設立場剖析飲食資料裡呈現的脈絡、搜尋到與健康相關的飲食型態。國內以國民營養健康調查資料庫和美兆健康檢查資料為主的一系列研究，探討了學童氣喘、在校整體學習表現、生育年齡女性貧血、成年人尿酸偏高、嚴重肥胖、代謝症候群、鼻咽癌、銀髮族衰弱症以及認知功能下降等議題。讓人訝異的發現是：對不同年齡健康議題的獨立研究，找到有關的飲食型態都大同小異：多蔬果、全穀雜糧、無糖茶飲、魚、海鮮、奶類，少甜食、甜飲料、油炸食品、加工製品、醃漬菜、醬料的飲食型態風險小，反之風險就高；指出必需營養素達標、攝取多種植物原態食物，是維護一生健康的關鍵。

我們需要省思，以美味為導向的食物不當加工帶給人類健康的危害。營養醫學、運動醫學才是未來健康管理的主軸。如何把整個社會打造成一個處處看得到健康飲食、動態生活的樣態；建造想要吃不好、不用雙腿移動都難的社會，才是從根本改善人類健康的新方向。

【更多精彩內容請參閱科學人雜誌】

※延伸閱讀

《量子與元宇宙，萬象森羅藏芥子》

《掌握方法 用運動打造新自我》