專家談未來20年 「量子計算」將是重點領域

【文／廖弘源】

2018年1月開始，我的實驗室接了一項科技部人工智慧（AI）專案計畫。按照科技部「業界出題、學界解題」的要求，我們團隊以智慧交通車流解決方案為題，與義隆電子公司合作，目標在四年內利用電腦視覺技術結合AI演算法，解決交通問題。

義隆電子在桃園機場附近連續五個路口各架設一部360度魚眼攝影機及四部槍型攝影機。他們提供Nvidia Jetson TX-2平台，希望在路口所攝得的視訊不要傳回雲端，而直接在邊緣端就能計算相關交通參數，以提升運算效率。Nvidia Jetson TX-2的計算能力只有GTX 1080 Ti顯示卡的5%，採用過往國外團隊所研發的物件偵測模型，例如YOLO第三版（Yolov3），無法解決問題。因此我們設計了輕量模型CSPNet，並在後來成為YOLO第四版（Yolov4）骨幹網路最重要的一個部份，也因此造就了Yolov4這套全世界最快、最準的物件偵測演算法。繁複的計算如果能在邊緣端完成，不管是採用軟體或是嵌入式系統，功耗（＜30瓦特）都能大幅降低，比起動輒數百萬美元的雲端硬體設備及其功耗（＞300瓦特），可謂兼具節能減碳及降低成本的益處。未來10年內，諸如Yolov4這類「邊緣計算」及相關軟硬體發展，將是AI領域主流之一。

未來5~10年電腦科學界另一主流會是與低軌道衛星息息相關的軟硬體研發。以前電腦科學界談「遍存計算」（ubiquitous computing）除了仰賴設計相關演算法之外，也需要廣佈基地台。至今太空探索科技公司（Space X）的星鏈計畫已發射約2000枚低軌道衛星到約2000公里高度的軌道，另外幾家大公司也共發射數千顆低軌道衛星，可說是天空到處都有基地台。

未來20年與電機資訊發展相關的領域將會是「量子計算」，其發展歷程應該會與AI類似。AI發展經歷三個階段：1950~1970年、1980~1990年以及2012年至今。起初由於軟硬體相關設備無法配合，發展相當遲緩，隨著相關要件逐漸成熟，未來成功的機會並非完全不可能。

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