從農場到餐桌 減少食物浪費

【文／費里史曼（Chad Frischmann）、 梅拉（Mamta Mehra）】

目前全球每天有八億人在挨餓，但人類浪費掉的食物卻有30~40%。如果人口和經濟成長的速度按照目前步調，到了2050年，全世界一年就需生產5300萬公噸的食物，這代表需要在未來30年中，把4億4200萬公頃的森林和草原開墾為農地，這個面積比整個印度還要大上許多。

食物需求增加也會在接下來30年中多排放800億公噸的二氧化碳到大氣中，相當於美國經濟活動2019年排碳量的15倍。浪費的食物所生產的溫室氣體約佔目前全世界排放量的8%。有另一條路可行。我們團隊隸屬「反轉暖化計畫」（Project Drawdown）這個國際研究與交流組織，窮盡現有的技術和作為集結成一套辦法，能大幅減少大氣中溫室氣體的含量，同時讓社會與經濟永續再生。我們分析了76種方法，減少食物浪費是達成這項目標的首要五種方法之一。

基本上只要調整食物的生產與消費方式，就能在維持現有農牧土地面積的情況下，一直到2050年，都能讓全世界的人類享有健康且營養的飲食。減少浪費食物便能增加食物，加上其他更好的食物生產方式，可保留住大量森林，同時也節約許多能源、水、肥料、人力和其他資源。減少浪費食物的方式，就在從農場到餐桌的每一個環節中。

人類栽種作物、飼養牲畜禽類，把農產品加工並包裝，而包裝材料來自工廠，運送至各地所使用的運輸工具都會排放溫室氣體。食物運抵市場和餐廳後，需保存在冰箱，這些冰箱使用強大的溫室氣體氫氟碳化物（hydrofluorocarbon）做為冷媒。消費者購買的份量多於吃下肚的份量，在較富裕的社會中更是如此。在高收入國家，餐廳和家庭中會使用耗能的爐子與烤箱；在開發中國家，數十億人用生質燃料，以火爐烹煮，產生有害健康的黑煙。在產生這些廢棄物後，能夠端上消費者餐桌的食物，還有許多最後會倒入垃圾桶中。

垃圾通常由使用化石燃料的卡車運到垃圾掩埋場，掩埋的垃圾會分解，同時產生強力的溫室氣體甲烷。把吃剩的千層麵丟掉所產生的溫室氣體，比在農場中直接處理掉腐爛的番茄來得多。我們應該有更好的方式。

減少食紋

在反轉暖化計畫中，我們從聯合國糧食及農業組織（FAO）和其他機構取得資料，建立一個精細的食物生產與消費系統模型。這個模型納入了過去幾十年來的人口成長趨勢，以及每個人食量增加與肉食增加幅度（特別是在開發中國家）。根據我們的計算，更健康的飲食與更永續的食物生產過程，會降低「食紋」（foodprint）：減少浪費、碳排放，創造更乾淨的環境。如果全世界一半的人口，每天攝取的熱量為能維持健康的2300大卡，其中主要來自於植物，並採用已證明能在供應過程減少浪費的方法，那麼食物浪費的程度可從40%減少到20%，幅度可觀。如果我們的野心更大，希望全人類都採用相同方式，那麼食物浪費的程度可以減少到只有10%。

節省大量食物的方法之一是改變最根本的習慣。在已開發國家，每個人每天如果攝取2300大卡食物，而不是現在的3000大卡，就能減少浪費。在開發中國家，熱量與蛋白質攝取量需要提高，才能維持適當的營養，這時整個食物供給系統衍生的浪費會增加。但總的來說，如果地球上每個人都改變：吃健康且富含植物的飲食（並不一定要成為素食者），在接下來30年中便可省下1億6600萬公噸的食物。回饋作用會經由供應鏈傳遞，增加作物的產量，減少動物性食物的產量。

調整食物的生產與消費方式以減少浪費，也有助於環保。穀物、蔬菜、魚類、肉類與乳製品等食物，對於環境造成的衝擊並不相同。平均而言，栽培並採收一公斤番茄會排放0.35公斤二氧化碳，產生等量的牛肉平均要排放36公斤二氧化碳。

把整個供應鏈都納入考量，動物性食物生產過程所排放的二氧化碳量，是植物性食物生產過程的10~50倍。除此之外，工業化農業生產過程中，會大面積栽培單一作物、過度翻動土壤、使用許多合成肥料與農藥，這些都會造成土壤流失並產生大量溫室氣體。田野中的農產品依然會因為害蟲與疾病而受損，儲存時有些會腐爛。吃這些農產品與草料的牲畜禽類也會產生排放量。

生態農業使用的病蟲害防治措施，例如在一片土地上種植不同作物、小規模作物輪種，能抑制害蟲與雜草，減少農損。森林放牧法（silvopasture）則是在放牧地中種植樹木，改善動物性食物的品質與產量：同一塊土地上飼養的動物較少，但產出的食物比較多，如此都會減少資源消耗與農損。

再生農業方法能夠讓產量增加5~35%，保護土壤同時從大氣中回收更多二氧化碳，不使用人造肥料而採用堆肥與糞便，因此淘汰的食物可回收做為天然肥料，或是放入厭氧消化槽（anaerobic digestor）中產生生物燃氣供農場使用，許多農場都需改用這些環保方式......

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※延伸閱讀

《作物育種新方法 基因編輯技術帶來新視野》

《不浪費食物，就不虞匱乏》