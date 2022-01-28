正視人類複雜性 心理科學的下個20年

【文／曾志朗】

新冠病毒橫行兩年多，打亂了大多數人習以為常的生活，同時也凸顯了原本隱藏在常態中看來很正常，但在適應社會巨變的情況下，卻展現出的一些不合常理的怪異行為。例如為了避免群聚感染，安份守己當起宅男宅女，即使外出也規規矩矩遵守社交距離，但疫情稍減，遇到節日，卻又攜家帶眷「報復性旅遊」。難道隔離一段時日，就養成金剛不壞之身，而無懼病毒侵害了嗎？有人問起，他會說：「病毒不會找上我啦！（其實中標機率頗高）」這種矛盾想法，顯示人類真是心思非常複雜的動物。

當然，新冠疫情引發的詭異行為，不單單反映了個人的適應樣貌，也反映在整個社會的運作秩序上。全球性的經濟、交通、教育、健康、醫療和衛生習慣都受到嚴重衝擊，商業區內的百貨公司呈現有貨無客的冷清，產業淪為慘業，無薪假比例攀升，失業人口增多，越來越多外送食物的機車在大街小巷橫衝直闖，而人們紛紛轉向網路購物。與此同時，通貨膨脹的情勢也越來越顯明。小小的新冠病毒，卻具有改變人們生活習慣的無窮威力，生醫研究者措手不及，心理科學家也始料未及。

跨入2020年的第一個月，我在〈航向大海：ipanga na〉一文中寫下雙關語：「我們會有『20/20』的清晰視野嗎？」（美國的視力測量值，等同視力1.0），用意是反省自己研究專業在過去20年（21世紀起始）的成就，以及根據這些成就，去推測將來20年可預期的知識進展會完成什麼成果？這樣基於20/20的視力，來規劃下一步的研究方向，就可以避免因為太專注在微觀的一個又一個被實驗數據所左右的現象，而忽略了宏觀和深入的哲學理論建構，尤其對人的研究，更是必須正視其行為背後的複雜因素。

心理科學的研究，無非就是這樣從理性思考和嚴謹的方法論證，去探討與了解人類在複雜和動態的生活因素下，所產生的微妙心思以及有時候出乎意料的不理性行為。但首先要界定的是，何謂複雜和動態的生活因素？2018年初，我在〈速度×複雜：演化，何去何從？〉文章中，歸納出現代人的生活裡隱藏著八個「O」的社會環境因素：Bio/Eco（生物）、Geno（基因）、Neuro（神經系統）、Info（資訊）、Cogno（認知）、Techno（高科技）、Medico（醫療）、Cultural/Socio（社會/文化）。經過四年，我必須再加上兩個「O」，一個是Astro（天文），另一個是Material/Nano（材料/奈米）。前者關係到氣候變遷、溫室效應和永續發展，後者則直指材料和尺度正革命性影響著社會環境中的每一個技術面。

這十個「O」因素之間的互動，影響著每一個人的行為，最終反映在社會文化層面上（見右頁圖）。如果要預測未來20年的人類行為，在規劃研究議題之前，就必須先了解，過去20年，社會發生了哪些主要的變動？仔細觀察，在21世紀的前20年，科技進展不但神速也更神奇。人手一機的雲端通訊網，改造了人們的社會生活，知識的疊積方式也因之有了巨大變化，而且對周遭環境的認識完全改觀！真實和虛擬的世界並存，虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、混合實境（MR）正在擴大育和樂的影響，而人工智慧（AI）已經無所不在介入各個不同領域的研發。CRISPR基因剪輯技術使科學家能調控生物（包括在海裡游的、陸上動和不動的，以及天上飛的）的生理機能，逼近類似天主的神力。太空物理學家繞過月球表面，到達其從未露臉的背面，而整合八個地區的電波望遠鏡所觀測的資料，讓地球上的人們可以「看」到距離地球5500萬光年的黑洞影像。但最了不起的是和人類生命攸關的平均壽命，由英國維多利亞時代的45歲提升到80歲有餘，在百年間達到古人所求延年益壽的指標。未來的20年，社會高齡化和少子化是既定趨勢，加上元宇宙的來臨，心理科學研究當然面臨巨大挑戰。

在這樣的背景思考之下，加上新冠病毒帶來的衝擊，國際心理科學學會在去年10月來函，要我們這些創始會員同時也被選為會士的資深研究員，提出未來20年的心理科學研究將面對的巨大挑戰，再據此整合出幾個主要的研究方向。但我隨即反映，應該擴大意見樣本，不但要全球化，而且應該把年輕研究員（包括博士生和博士後研究員）的看法納入，因為他們才是要親自面對並克服這些挑戰的科學家。超過100多位研究員，回應了他們的看法，綜合起來有下列幾點共識：

去除「WEIRD」（西方、教育程度高、工業化、富有和民主化）的迷思。這是研究對象的代表性問題。心理學研究由沙發椅上的哲思者，起身轉變為科學實驗的實踐者，發生在1879年德國萊比錫大學的馮德實驗室。這143年來的研究對象（受試者）絕大部份都來自上述背景的白種人大學生，由他們的行為表現所導出的心理建構和理論，當然只適用於類似背景（家庭、社區、教育）的人身上。檢視前20年在非WEIRD地區的零星研究報告，結果一再證實，行為、認知和情緒的表現，和文化及社會價值觀的養成經驗息息相關。因此研究的全球化、多元化和多樣化運作方式，才是了解人心真相的唯一途徑。正視影響行為的複雜社會文化因素及其互動關係，會是第一個非常重要的挑戰。

加強跨領域研究的融合，尤其和神經科學的互動。檢視前20年的認知神經科學，在腦造影技術越發精進的協助下，人類各項認知功能的大腦皮質上的定位，確實出現非常精準的部位圖示，也在部位和部位之間的功能性連結有了粗略的描述。但這只是初步的了解，神經科學在細胞的分子層次上仍有許多未解的疑問。第一，我們仍然無法探知哺乳動物的神經細胞到底有多少不同的種類，它們的構造和特性如何影響演化的規則及腦神經形成迴路的多元性質？第二，對行為的產生，以往的研究建立在部位和部位的功能性連結，但到目前為止也還只是局部的連結，沒能建構大腦的整體連結網，所了解的也只限於局部，無法說明全腦神經迴路的運作方式。第三，最近20年的研究發現，充滿不同細胞類型的小腦，不只是操控運動和平衡，它其實介入人們生活中的各項認知作業及情緒表現。那麼大、小腦如何分工？小腦的演化歷史為何？它到底扮演什麼角色？看透並釐清全腦（左右腦和大小腦）運作系統的複雜性，將是認知神經科學研究的巨大挑戰。

在所有回函中，有關跨領域合作研究的意見，最令人意想不到但卻耳目一新的共識，是正視「氣候變遷對人類行為的影響」！不分資深資淺，更沒有性別差異，大家不約而同表示，面對越來越加劇的氣候變遷，心理科學必須採取積極正面的行動，研究人們如何從心態和行為去改變生活型態，以應付未來劇烈氣候變遷所導致的物理環境和心理調適的災難。因為過去20年的氣候變遷加劇，已可見眾多對行為的負面影響，例如升高了年輕人和成年人的暴力傾向、種族歧視和衝突，甚至國與國之間的敵意和戰爭。地球的環境生態以及人際關係的惡化，因加劇的氣候變遷而造成重重險象，心理科學以往沒能深入研究這個議題，現在必須正視其複雜的背景因素和影響力。這是維護人類永續發展的最大挑戰。

《科學人》雜誌從2002年1月發行試刊紀念版，3月創刊，到這個月也剛好是20年。往回看，過去20年，我每個月從生命和生活的角度自省，一共寫了241篇的「科學人觀點」，環繞在「人人都是科學人」的主題上。向前看，對未來20年的展望，當然是繼續觀察生命的現象，更深入思索生活裡的科學含意，筆耕永續，分享觀點！

願天佑地球、人類，還有《科學人》！

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※延伸閱讀

《透視大腦神經圖譜》

《陪青少年走過敏感期》