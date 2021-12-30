打電玩影響孩子專注力？科學研究這麼說

【文／曾祥非】

2002年韓國一名24歲男子因連續打電玩86小時，命喪網咖，被認為是全球首位因線上遊戲成癮而死亡的案例。2018年世界衛生組織（WHO）宣佈，在第11版《國際疾病分類》（ICD-11）中，正式納入「遊戲成癮」（gaming disorder）為精神疾病。接連發生許多事例後，越來越多父母擔憂電玩與遊戲成癮的關聯。然而2013年美國精神醫學協會（APA）出版的《精神疾病診斷與統計手冊第五版》（DSM-V），僅把遊戲成癮列於「待觀察」名單中。心理學界過去20年為此議題爭執不休。

我們首先要思考如何定義「成癮」與「玩太久」？目前許多研究把臨界點切在每天兩小時，多於兩小時定義為重度使用者（但不一定成癮，且需依個人生活型態調整界定時數）。而當涉及成癮，並不是單用打電玩時數即可定義，需納入玩家對於電玩的依賴性指標，包括失控表現、日常生活功能受影響、持續（例如超過半年）而非短期現象（例如寒暑假打電玩時數增加）。

其實就像喝咖啡，重度喝咖啡者可回想，不喝時會出現戒斷症狀嗎？喝咖啡的需求是否已影響到日常生活（例如為了買咖啡而在重要會議遲到）？上述狀況是否持續一陣子？同樣地，孩子不打電玩時會焦慮嗎？打電玩的需求已影響課業成績？持續一陣子了嗎？這些問題有助於釐清孩子是輕度休閒玩家、重度玩家，還是步入依賴性階段的成癮玩家。在上述較嚴謹的定義條件下，國家衛生研究院於2018年調查台灣10~18歲青少年玩家，發現電玩和線上遊戲成癮的盛行率約為3.1%，高於西方國家的1%。針對這3.1%的成癮玩家，由於生活功能和該履行的責任已受到影響，有必要尋求協助。

再來需要思考的問題是，對於沒有成癮的玩家（尤其是青少年），難道電玩沒有任何負面影響嗎？對此，心理學家著重三大面向：注意力、暴力傾向，以及幸福感（psychological well-being）。本文針對動作電玩（action video games, AVG）來分析，AVG通常以槍戰為劇本，遊戲節奏較快、型態較為暴力。

目前認知科學主流上認為AVG對注意力是有好處的。2015年德國研究團隊發現，玩家的視覺注意力和切換速度普遍比非玩家來的好。其實目前許多研究團隊嘗試利用AVG來訓練特定注意力。2013年義大利團隊以AVG訓練失讀症兒童的視覺注意力，結果顯示，僅僅12小時的訓練（一次80分鐘，共九次），即可在兼顧閱讀理解力的情況下，增加孩子的閱讀速度。

然而，AVG對注意力的集中就不太有益處。2010年美國愛荷華州立大學團隊追蹤1323名兒童13個月，由家長記錄孩子看電視或打電玩的時間，注意力和學業表現則由學校老師記錄。研究發現，家長與老師記錄的項目具有關聯性，但打電玩並沒有比看電視來得更差或更好。上述兩項研究的結論雖然看似不同，其實是一體兩面：AVG由於節奏快，需要玩家短時間內處理大量感官訊息，因此對於提升在空間快速移動和任務間靈活轉換所需的注意力，似乎是有益的；相對地，在課堂這種慢步調的情境下，玩家較容易恍神、注意力不集中。

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